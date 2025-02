Technischer Fehler in In-App-Käufen: Square Enix entfernt Spiel aus dem App Store

Das japanische Entwicklerstudio von Square Enix ist weltweit bekannt für die erfolgreiche Fantasy-Spielereihe Final Fantasy. Fans der Games dürften jetzt aber eine Enttäuschung unter iOS und iPadOS erleben: Wie Square Enix gestern bekanntgegeben hat, wird die iPhone- und iPad-Version von Final Fantasy – Crystal Chronicles nicht mehr im App Store angeboten werden. Als Grund nannte das Entwicklerstudio technische Probleme bei In-App-Käufen, die sich nicht mehr in der App nutzen lassen.

Wie man in der Mitteilung erklärt, können Kunden und Kundinnen schon seit Wochen nicht mehr auf Inhalte zugreifen, die sie innerhalb der iOS-/iPadOS-App gekauft haben. Square Enix begründet dies mit „Änderungen am Modell der In-App-Käufe“ von Seiten Apples, die irreparabel seien. Man „ist nicht in der Lage, den Fehler vollständig zu beheben und die neuen Änderungen u implementieren“. Daher könne man keine Lösungen für die Bestandskundschaft anbieten und werde den Betrieb des Spiels für Apple-Mobilgeräte nun komplett einstellen.

Rückerstattung für bereits getätigte Käufe möglich

Das Spiel wurde bereits aus dem deutschen App Store entfernt und ist dort nicht mehr auffindbar. Wer seit Januar 2024 kostenpflichtige In-App-Käufe in Final Fantasy – Crystal Chronicles getätigt hat, kann eine Rückerstattung beantragen, indem man sich an den Square Enix-Support wendet. Die Rückerstattung betrifft nicht nur die Vollversion des Spiels, sondern auch weitere Waffen und Sets: Mogry-Waffen, Relikt-Waffen, Saphir-Ohrring, Wunderbeutel, Spez.-Waffenset, Sherlottas Kristall, Yuris Kristall, Layles Kristall, Leos Kristall, Miras Kristall, Bel Datts Kristall, Chelinkas Kristall, Chimes Kristall und das Erinner.-Kr.-Paket.

Square Enix gibt an, dass die Anträge zur Rückerstattung bis zum 31. August dieses Jahres eingegangen sein müssen, um eine Erstattung zu erhalten. Bei weiteren Fragen zum Thema soll man sich an das eigene Support Center wenden. Wichtig zu wissen: Die Einstellung von Final Fantasy – Crystal Chronicles betrifft lediglich die iOS-/iPadOS-Version im App Store. Auf anderen Plattformen, darunter Android, Nintendo Switch und der PlayStation 4, ist das Fantasy-Game weiter verfügbar.

