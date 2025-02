Highlights der Woche: Am Mittwoch stellt Apple neue Produkte vor

Apple hat selbst angekündigt, dass am 19. Februar ein „Apple Launch“ stattfindet. Tim Cook hat die Ankündigung auf X geteilt und wir haben natürlich schon spekuliert, um welches Produkt es sich handeln könnte. Ganz hoch im Kurs steht natürlich das neue iPhone SE 4, das mit neuer Hardware kommende Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Doch bei Apple kann man sich nicht immer sichern sein, ob sie eventuell doch noch etwas anderes aus dem Hut zaubern. Apple nutzt den Frühling gerne, um auch ausgewählte MacBook- und/oder iPad-Modelle aufzufrischen. Diese werden gewöhnlich aber nicht groß angekündigt, sondern oftmals nur per Pressemitteilung angekündigt. Für ein neues iPhone rührt man aber gerne die Werbetrommel, immerhin ist es das bestverkaufte und beliebteste Apple-Produkt.

Schaut gerne am 19. Februar bei uns vorbei, wir werden natürlich sofort über die Neuerscheinungen berichten. Oftmals erfolgen die Ankündigungen am Nachtmittag, gegebenenfalls auch erst um 19 Uhr.

Apple stellt die Powerbeats Pro 2 vor

Aus dem Hause Beats gibt es die neuen Powerbeats Pro 2, die in den ersten Reviews richtig gut abgeschnitten haben. Kein Wunder, dass die Ladebestände leer gefegt sind – zumindest bei Amazon. Bei Apple selbst kann man einige Farben wieder wenigen Tagen bekommen, unter anderem Diamantschwarz oder Treibsand. Die Farben Orange und Violett scheinen beliebter zu sein, hier liegt die Lieferzeit bei Ende Februar.

Wir haben die Powerbeats Pro 2 vorliegend und werden die kommenden Tage nutzen, um diese zu testen.

Im Hueblog wird es etwas ruhiger, denn Fabian macht gerade Urlaub. Ihr könnt euch aber in einen Artikel klicken, in dem wir klären, ob man einen Play Gradient Lightstrip auch anderweitig als am Fernseher nutzen kann. Die Antwort gibt es hier.