Ausprobiert: Nomad Sport Band leuchtet im Dunkeln blau

Durch die Vielzahl an Armbändern, die ich durch meine Tests besitze, könnte ich das Armband meiner Apple Watch theoretisch mehrfach täglich wechseln. In der Praxis sieht das jedoch ganz anders aus: Ich tausche das Armband so gut wie nie. Habe ich mich einmal für ein Modell entschieden, bleibe ich ihm lange treu – so auch beim Nomad Sport Band der ersten Generation.

Während das erste Band im Dunkeln grün geleuchtet hat, strahlt das Nomad Sport Band V2 in dunkler Umgebung blau. Ich finde den Effekt richtig cool, und das blaue Leuchten sieht beeindruckend aus. Ansonsten handelt es sich um ein klassisches, hochwertiges Sport-Armband aus langlebigem Fluorkautschuk (FKM). Dadurch ist es wasserfest, und das Design mit Belüftungskanälen sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Ich nutze das Armband nicht nur im Alltag, sondern auch beim Sport – genau dafür ist es gemacht. Besonders praktisch finde ich, dass ich es nicht ständig wechseln muss.

Leicht, wasserfest und universal kompatibel

Das sportliche Armband passt an Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 Millimetern und lässt sich nahezu stufenlos verstellen, um einen perfekten Sitz zu gewährleisten. Es ist mit allen Apple Watch-Modellen kompatibel, darunter die Größen 38/40/41 mm sowie 42/44/45/49 mm. Mit nur 31 Gramm ist das Band angenehm leicht – ein Punkt, den ich persönlich sehr schätze.

Ich finde das Tragegefühl sehr angenehm. FKM ist einfach sehr weich und flexibel, sodass das Armband sich gut an das eigene Handgelenk anpasst. Die Schließe funktioniert einfach und gut. Man muss das lange Ende in das kurze Ende stecken und kann die Schließe dann in eines der Löcher stecken.

Nomad Sport Band leuchtet blau

Das Highlight ist natürlich das lichtabsorbierende Material, das das Band im Dunkeln leuchten lässt. Das blaue Strahlen sieht wirklich cool aus, und da es sich um eine limitierte Auflage handelt, solltet ihr mit eurer Kaufentscheidung nicht zu lange warten. Während die erste Generation des Bands bei Tageslicht einfach nur weiß war, erscheint die zweite Generation in einem hellen Türkis. Zusammen mit meiner Apple Watch Series in Diamantschwarz finde ich die Kombination mit dem Armband wirklich schön.

Mit 60 Euro ist das Nomad Sport Band zwar kein Schnäppchen, doch der Leuchteffekt ist einzigartig – ich habe ihn so noch bei keinem anderen Armband gesehen. Wer im Dunkeln Blicke auf sich ziehen möchte, ist mit diesem Armband bestens bedient. Allerdings entfaltet das blaue Leuchten seine volle Wirkung nur in wirklich dunkler Umgebung. Ist der Raum noch leicht beleuchtet, fällt der Effekt weniger stark aus. Ein interessanter Nebeneffekt: Das Armband sorgt für eine leichte Beleuchtung des Nachttisches, wenn es in der Dunkelheit schimmert.

Ich mochte das Nomad Sport Band schon vorher – aber mit seinem beeindruckenden Leuchteffekt wird es für die Apple Watch noch einmal spannender.

Leuchtet blau: Nomad Sport Band Mein Fazit Das Sportarmband von Nomad ist richtig cool: Es leuchtet im Dunkeln blau. Zudem ist es wasserfest und angenehm zu tragen. Design 92 Handhabung 94 Leuchteffekt 98 Preis-Leistung 90 Pro wasserfestes FKM Leuchteffekt Tragegefühl leicht Kontra Leuchteffekt sieht man nur in sehr dunklen Umgebungen 94 Testergebnis Nomad Sport Band kaufen Amazon.de