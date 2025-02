Pixelmator ist jetzt offiziell ein Teil von Apple

Es ist eine der von mir am häufigsten verwendeten Anwendungen: Pixelmator Pro. Die Photoshop-Alternative für den Mac gehört für mich seit Jahren zu den wichtigsten Werkzeugen, wenn irgendwelche Anpassungen an Bildern vorgenommen werden müssen. Ausschneiden, zusammenfügen, radieren, markieren – all das und noch viel mehr erledige ich mit Pixelmator Pro.

Bereits im November 2024 wurde bekannt, dass Apple das erfolgreiche Pixelmator-Team kaufen möchte. Damals teilte man mit: „Pixelmator hat eine Vereinbarung zur Übernahme durch Apple unterzeichnet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.“

Nun wurde der Deal offenbar abgeschlossen, denn nach dem jüngsten Update von Pixelmator Pro gibt es ein Popup mit folgender Notiz: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Pixelmator Pro nun zu Apple gehört.“ Weitere neue Informationen, etwa im Pixelmator Blog, gibt es bislang aber nicht.

Wie wird es mit Pixelmator Pro weiter gehen?

Bisher steht weiterhin das Statement aus November: „Zu diesem Zeitpunkt wird es keine wesentlichen Änderungen an den Apps Pixelmator Pro, Pixelmator für iOS und Photomator geben. Bleibt dran, denn es wird weitere spannende Updates geben.“

Für die Zukunft gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich besteht die Chance, dass Pixelmator weiterhin so bestehen bleibt, wie es aktuell existiert. Mit Aperture hatte Apple vor etlichen Jahren ja auch eine eigene Foto-Software am Start. Denkbar ist, dass Pixelmator noch tiefer in das System integriert wird.

Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass Apple einzelne Werkzeuge des Pixelmator-Teams für seine Fotos-Apps nutzt. Mit Apple Intelligence wurde ja etwa eine Funktion zum Entfernen von Objekten in die Fotos-App integriert. Hier bietet Pixelmator seit einiger Zeit ziemlich starke Werkzeuge, die auf künstlicher Intelligenz beruhen.