Mammotion Yuka: Neue Mähroboter ab sofort erhältlich

Die CES liegt nun schon einige Wochen zurück und einige Hersteller veröffentlichen nun nach und nach die dort vorgestellten Produkte. Darunter auch der Anbieter Mammotion, der seine neuen Mähroboter Yuka und Yuka mini nun in seinem Onlineshop und bei Amazon anbietet. Der Yuka kommt bei Bedarf mit einer integrierten Kehrmaschine, die Rasenschnitt direkt aufsammelt. Beide Geräte verfügen über eine automatische KI-Kartierungsfunktion.

Der Yuka-Mähroboter von Mammotion wurde letztes Jahr erstmalig veröffentlicht und hat nun ein Upgrade auf die nächste Generation erhalten. Mit der neu hinzugefügten UltraSense-AI-Vision kann der neue Yuka nun dank KI euren Garten automatisch kartieren. Neu sind außerdem eine doppelte, schwebende Schneidescheibe mit jeweils fünf Messern sowie ein für ein Jahr kostenloser 4G-Service.

Der Yuka ist in den Modellen 1000 und 2000 erhältlich. Die Zahl steht für die Quadratmeter-Anzahl an Rasenfläche, die der Roboter mähen kann. Der Yuka 1000 mäht also 1.000 Quadratmeter Rasenfläche, das größere Modell schafft 2.000 Quadratmeter. Preislich liegt der Yuka 1000 bei 1.399 Euro, der Yuka 2000 kostet 1.699 Euro.

Optional könnt ihr beide Modelle mit einer zusätzlichen Kehrmaschine ausstatten, die Rasenschnitt und Laub einfach aufsammelt. Diese kostet allerdings noch einmal knapp 700 Euro extra.

Yuka mini für kleinere Rasenflächen

Den neuen Yuka mini könnt ihr in den Varianten 500, 600, 700 und 800 bekommen. Auch hier steht die Zahl wieder für die Quadratmeter-Anzahl der Rasenfläche, die der Roboter abmähen kann. Die Modelle 600 und 800 könnt ihr direkt über den Hersteller beziehen. Die Varianten 500 und 700 gibt es nur Bei Amazon. Preislich liegt das kleinste Modell bei 898 Euro, das größte Modell kostet 1.099 Euro.

Für den Yuka mini lässt sich kein Kehrmaschinen-Aufsatz bestellen. Der Mini verfügt aber, wie auch der neue große Yuka, über die KI-Kartierungsfunktion, mit der ihr euren Garten automatisch kartieren und auch in Zonen einteilen lassen könnt. Das Mähwerk verfügt über fünf Klingen und einer Schnittbreite von 190 mm.

Alle neuen Yuka-Modelle sind ab sofort beim Hersteller oder bei Amazon erhältlich.