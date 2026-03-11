Dreame: Neue Mähroboter ab sofort erhältlich

Pünktlich zum Start der diesjährigen Gartensaison bringt Dreame gleich mehrere neue Mähroboter auf den Markt, die durch den Einsatz moderner Technologien und ihre flexible Einsatzmöglichkeiten überzeugen wollen. Die Modelle sind auf verschiedene Gartengrößen ausgelegt und bieten jeweils spezifische Funktionen, die das Mähen effizienter und komfortabler gestalten. Zum Verkaufsstart sind die Modelle rabattiert bei Amazon erhältlich

Der neue Dreame A2 1200 ist eine kleinere Variante des bereits etablierten A2-Modells und eignet sich für Rasenflächen bis zu 1.200 Quadratmetern. Statt auf Begrenzungskabel oder RTK-Antennen kommt der Roboter mit 360–Grad-3D-LiDAR und das OmniSense 2.0 3D-Ultra-Sensorsystem mit KI-Kamera. Diese Technologien ermöglichen eine automatische Kartierung des Gartens sowie die Erkennung von Hindernissen.

Besonders hervorzuheben ist die UltraTrim-Technologie, die es dem Roboter erlaubt, bis zu drei Zentimeter nah an Kanten und Übergänge heranzumähen. Der A2 1200 ist ab sofort mit einem Einführungspreis von 1.099 Euro erhältlich. Regulär wird er dann 1.399 Euro kosten. Preislich liegt er damit deutlich unter dem A2-Modell aus 2025, der allerdings auf Rasenflächen von bis zu 3.000 Quadratmetern ausgelegt ist.

Angebot DREAME A2 1200 Mähroboter – kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 1200 m², mit... [Einrichtung der automatischen Begrenzung und Dual-Fusion-Kartierung] Erleben Sie die intelligente Rasenpflege mit OmniSense 2.0. Die 3D-Abtastung und...

[OmniSense 2.0: 3D-Ultra-Sensorsystem + KI-Kamera] Mit OmniSense 2.0 pflegen Sie Ihren Rasen mit einem revolutionären 3D-Ultra-Sensorsystem und einer...

Dreame A3 AWD Pro Serie: Das neue Flaggschiff in zwei Ausführungen

Mit der A3 AWD Pro Serie veröffentlicht Dreame zudem ein neues Flaggschiff unter seinen Mährobotern. Die Serie umfasst dabei zwei Modelle: den A3 AWD Pro 3500 für Gärten bis zu 3.500 Quadratmetern und den A3 AWD Pro 5000 für Flächen bis zu 5.000 Quadratmetern. Beide Modelle nutzen OmniSense 3.0, eine Kombination aus 360-Grad-3D-LiDAR und binokularer KI-Vision, um präzise 3D-Karten des Gartens zu erstellen.

Die Roboter erkennen zudem über 300 verschiedene Hindernisarten und navigieren sicher durch enge Passagen oder unebenes Gelände. Dank 4WD-Nabenmotoren überwinden beide Ausführungen Steigungen bis zu 80 Prozent und Hindernisse von bis zu 5,5 Zentimetern Höhe. Die Schnittbreite liegt bei 40 Zentimetern; de Schnitthöhe lässt sich zwischen drei und zehn Zentimetern einstellen. Die EdgeMaster 2.0-Technologie sorgt für präzise Kantenpflege.

Beide Modelle sind seit gestern erhältlich und starten mit einem Rabatt von 300 Euro. So kostet der Dreame A3 AWD Pro 3500 aktuell 2.299 Euro und der A3 AWD Pro 5000 2.699 Euro.