Aura Aspen im Angebot: Digitaler Bilderrahmen hat uns überzeugt

Das iPhone hat die Fotografie schnelllebig gemacht und da in der Cloud oftmals sehr viel Speicherplatz zur Verfügung steht, versauern viele Schnappschüsse einfach dort. Das könnt ihr mit einem digitalen Bilderrahmen ändern. Fotos müssen nicht als toter Speicherplatz in der Cloud liegen bleiben, sondern können auch schön präsentiert werden. Als besonders tolle Empfehlung verweisen wir gerne auf den Aura Aspen, der aktuell bei tink.de besonders günstig ist.

Für alle Details könnt ihr euch in unseren Testbericht sowie in unser Video-Review klicken. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen gibt es folgend, um eure Kaufentscheidung zu unterstützen.

Das kann der Aura Aspen

Der Aura Aspen wartet mit einem 12 Zoll großen Display auf, das im Gegensatz zum iPad und Co. jedoch nicht glänzt, sondern matt ist. Somit gibt es deutlich weniger Reflexionen. Außerdem sorgt das weiße Passepartout mit Papierstruktur dafür, dass man sich stärker auf das Bild fokussiert. Der dünne Rahmen ist wahlweise in Schwarz oder Beige erhältlich.

iPhone-Fotos könnt ihr mühelos über die zugehörige App in die Aura-Cloud laden, wo sie verschlüsselt gespeichert werden. Eine direkte Anbindung an iCloud oder die Fotos-App ist jedoch nicht vorhanden.

Als etwas ärgerlich stellt sich lediglich das Stromkabel dar, denn Aura setzt nicht auf USB-C, sondern auf einen DC-Stecker.

Davon abgesehen ist der Aura Aspen definitiv einer der hochwertigsten und besten digitalen Bilderrahmen auf dem Markt. Das Design ist zeitlos und modern, während die Handhabung angenehm einfach bleibt. Wer Fotos im eigenen Zuhause oder direkt bei Oma und Opa präsentieren möchte, macht mit dem Aura Aspen alles richtig.

Preis und Verfügbarkeit

Der Aura Aspen, der letztes Jahr im Sommer auf den Markt gekommen ist, ist auch über tink.de erhältlich. Aktuell ist der Preis auf 209 Euro gefallen, während der Hersteller zuvor 249 Euro verlangt hat.