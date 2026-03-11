Sonos Move: Zweite Generation bekommt neue Bluetooth-Funktion

Die Lautsprecher von Sonos sind ja bekannt für eine ziemlich geniale Funktion: Im heimischen WLAN kann man die gewünschten Speaker einfach zu Gruppen zusammenfügen. So spielt die Musik im ganzen Erdgeschoss, in ausgewählten Räumen oder im kompletten Haus. Ganz egal, aus welcher Quelle der Ton stammt. Eine Funktion, die ich definitiv nicht mehr vermissen möchte.

Mittlerweile bietet Sonos auch einige portable Lautsprecher an. Angefangen hat alles mit dem Move, später kam der Roam dazu. Nun steht der Launch des Sonos Play bevor – und zusammen mit diesem Lautsprecher führt Sonos eine neue Bluetooth-Funktion ein, mit der auch der Sonos Move der zweiten Generation kompatibel ist.

Erstmals können Sonos-Lautsprecher über eine Bluetooth-Verbindung miteinander gekoppelt werden und gemeinsam Musik abspielen. Das funktioniert mit bis zu vier Lautsprechern und dürfte insbesondere mit dem Sonos Move eine ziemlich brachiale Angelegenheit sein, wenn man voll aufdreht.

Die Herstellung der Verbindung ist dabei denkbar einfach. Der erste Lautsprecher wird wie gewohnt per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Anschließend hält man die Wiedergabe/Pause-Taste auf bis zu drei weiteren Play oder Move 2 gedrückt und die Lautsprecher synchronisieren sich automatisch.

Das kann der Sonos Move 2

Der Sonos Move 2 ist in zwei Farben erhältlich und kostet regulär 499 Euro. Auf Amazon bezahlt ihr derzeit 447 Euro, in der Weihnachtszeit wurden auch schon Preise unter 400 Euro erzielt.

Der Lautsprecher steht zu Hause auf einer Ladestation. So ist er immer einsatzbereit und ein vollwertiges Mitglied in der Sonos-Installation – auf Wunsch inklusive Sprachsteuerung.

Alternativ kann man ihn jederzeit mitnehmen – einfach nur in einen anderen Raum, auf die Terrasse oder mit ins Ferienhaus. Dort kommt dann die Bluetooth-Verbindung zum Einsatz. Praktisch ist dabei sicherlich auch die Akkulaufzeit von mehr als 24 Stunden.