Sonos veröffentlicht umfassendes App-Update mit Podcast-Verbesserungen

Das Sonos-Team hat ein neues Update für die offizielle Sonos-App (App Store-Link) sowie die Player-Firmware veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt verschiedene Verbesserungen zur Steuerung von Podcasts mit sich und enthält zudem eine Reihe von Optimierungen im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Nutzer und Nutzerinnen sollten dabei beachten, dass die Verteilung der Features schrittweise erfolgt, wie im offiziellen Sonos-Subreddit bei Reddit zu lesen ist.

Die bereitgestellten Versionsnummern variieren je nach Plattform. Für iOS-Geräte steht die App-Version 84.0.34 zur Verfügung, während Android-Nutzer die Version 84.0.32 erhalten können. Parallel dazu wurde die Player-Firmware auf Version 94.1-76070 aktualisiert. Da die Verteilung stufenweise stattfindet, kann es sein, dass das Update bereits im App Store sichtbar ist oder erst in den kommenden Tagen erscheint.

Ein zentrales Feature des Updates sind neue Steuerelemente zum Vor- und Zurückspringen bei längeren Audioinhalten. Diese Funktion wird zunächst für Spotify, Pocket Casts und SiriusXM implementiert. Zusätzlich wurden die Sichtbarkeit und Badges für In-App-Meldungen verbessert, was die Navigation innerhalb der Anwendung erleichtern soll. Für Android-User gibt es eine neue EQ-Verknüpfung, die schnellen Zugriff auf die Equalizer-Steuerelemente für das Sonos Ace ermöglicht.

Ab sofort mindestens iOS 18 für die App erforderlich

Mit der Version 84 führt Sonos eine Mindestanforderung an die Systemsoftware ein, um die optimale Performance des Systems zu gewährleisten. Besonders betroffen sind Personen, die noch iOS 17 und iPadOS 17 verwenden: Für diese Geräte läuft die Sonos-App ab sofort in einem nicht unterstützten Modus. Die App erhält keine weiteren Updates mehr und ist auf die Steuerung der Musikwiedergabe beschränkt. Vollständiger Zugriff auf alle Systemkonfigurationsoptionen setzt daher ein Upgrade auf iOS 18 oder höher voraus.

Da die Bereitstellung schrittweise erfolgt, empfiehlt es sich, in den App Stores nach dem Update zu suchen oder einige Tage zu warten. Wer auf bestimmte Funktionen angewiesen ist, sollte prüfen, ob die aktuelle Betriebssystemversion noch unterstützt wird. Wer alle Systemkonfigurations-Optionen nutzen möchte, muss gegebenenfalls ein Upgrade auf eine neuere iOS-Version in Betracht ziehen.