Apple will das erfolgreiche Pixelmator-Team kaufen

Als die Meldung gestern Nachmittag auf dem Blog des Pixelmator-Teams aufploppte, waren wir schon im Feiertagsmodus und mit unseren Familien unterwegs. Ziemlich überraschend hat das Team von Pixelmator mitgeteilt, dass sie ein Teil von Apple werden.

Es ist ja nicht unüblich, dass Apple erfolgreiche Technik aufkauft, eines der bekanntesten Beispiele aus dem App Store ist sicherlich Shazam. Mittlerweile ist die Musik-Erkennungs-Software tief in das System integriert.

Das Team von Pixelmator bietet eine der besten Photoshop-Alternativen für den Mac an – Pixelmator Pro zählt auch bei uns seit Jahren zur Grafik-Grundausstattung. Mittlerweile gibt es die Premium-Anwendung auch für iPhone und iPad, darüber hinaus gibt es mit Photomator eine dedizierte Anwendung zur Nachbearbeitung von Fotos.

Was hat Apple mit Pixelmator vor?

„Pixelmator hat eine Vereinbarung zur Übernahme durch Apple unterzeichnet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung“, schreibt das Team von Pixelmator auf seinem Blog. „Zu diesem Zeitpunkt wird es keine wesentlichen Änderungen an den Apps Pixelmator Pro, Pixelmator für iOS und Photomator geben. Bleibt dran, denn es wird weitere spannende Updates geben.“

Für die Zukunft gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich besteht die Chance, dass Pixelmator weiterhin so bestehen bleibt, wie es aktuell existiert. Mit Aperture hatte Apple vor etlichen Jahren ja auch eine eigene Foto-Software am Start. Denkbar ist, dass Pixelmator noch tiefer in das System integriert wird.

Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass Apple einzelne Werkzeuge des Pixelmator-Teams für seine Fotos-Apps nutzt. Mit Apple Intelligence wurde ja etwa eine Funktion zum Entfernen von Objekten in die Fotos-App integriert. Hier bietet Pixelmator seit einiger Zeit ziemlich starke Werkzeuge, die auf künstlicher Intelligenz beruhen.

Was Apple genau vor hat, das werden wohl erst die kommenden Jahre zeigen. Ich hoffe jedenfalls, dass Pixelmator in seiner aktuellen Form bestehen bleibt, denn ich habe die App quasi täglich im Einsatz – auch wenn ich nur einen Bruchteil der Funktionen nutze.