Wochenend-Gewinnspiel: Gut und schick geschützt

Es ist noch exakt ein Monat bis zum Start unseres Adventskalenders und mittlerweile kann ich vermelden: Alle 24 Türchen sind mit spannenden Preisen gefüllt. Nach zähen Verhandlungen kann ich ebenso verkünden, dass auch Bandwerk wieder mit dabei ist. Der für seine Armbänder bekannte Hersteller aus München hat im vergangenen Jahr eine Apple Watch Series 9 verlost. Das wird es 2024 natürlich nicht geben, mehr kann ich jetzt aber wirklich noch nicht verraten.

Bandwerk stellt mittlerweile aber nicht nur Armbänder für die Apple Watch her, sondern auch Schutzhüllen für das iPhone. Und genau von denen verlosen wir heute vier Exemplare, allerdings ausschließlich für das iPhone 16 Pro. Die Schutzhüllen haben einen Wert von knapp 60 Euro und wir suchen insgesamt vier Gewinnerinnen und Gewinner. Eure Chancen sind heute also so hoch wie noch nie zuvor im Wochenend-Gewinnspiel.

Ganz konkret haben wir die folgenden vier Modelle für das iPhone 16 Pro für euch am Start: Das Bandwerk Sport Case in Graphite Black sowie das Bandwerk Sport Leather Case in Graphite Black, Chocolate Brown und Shocking Orange. Insbesondere bei den Lederhüllen hat sich Bandwerk mal wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Auf der Rückseite kommt wasserfestes Leder aus der traditionsreichen deutschen Gerberei Heinen zum Einsatz, die seit 1891 für umweltfreundliche und sozial verantwortungsvolle Lederverarbeitung steht. Für erhöhten Schutz kommt ein TPU-Stoßfänger und ein Polycarbonat-Rahmen zum Einsatz, der das iPhone bei Stürzen vor schlimmeren Defekten bewahrt. Das Case selbst ist mit recyceltem Mikrofaser-Innenfutter ausgekleidet, um auch hier das iPhone 16 sanft zu schützen.

So könnt ihr ein Bandwerk-Case gewinnen

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, habt ihr wie immer bis zum kommenden Sonntag Zeit. In dieser Woche wollen wir es euch besonders einfach machen, ihr müsst ausnahmsweise keine Gewinnspielfrage beantworten. Schreibt uns in den Betreff einer Mail an gewinnspiel@appgefahren.de einfach, welche der zu verlosenden Farben euch am besten gefällt. Einen Überblick über alle Cases könnt ihr direkt auf der Webseite von Bandwerk erhaschen.