Dreame L50 Pro Ultra: Neuer Saugroboter macht die Verwirrung komplett

Man hat langsam das Gefühl, dass wöchentlich ein neuer Saug-/Wischroboter auf den Markt kommt. Erst vor wenigen Wochen hat Dreame sein neues Top-Modell, den Dreame X50 Ultra Complete, gelauncht – und schon jetzt folgt das nächste Modell: Der Dreame L50 Pro Ultra. Auf den ersten Blick ähneln sich beide Geräte stark, und auch beim genaueren Hinschauen gibt es nur wenige Unterschiede.

Unterschiede zwischen Dreame L50 Pro Ultra und X50 Ultra

Während der Dreame X50 Ultra mit einem Zubehörpaket ausgeliefert wird, gibt es beim L50 Pro Ultra keine zusätzlichen Extras. Zudem verzichtet der L50 auf das große Zahnrad, das es dem Roboter ermöglicht, bis zu 4 Zentimeter hohe Schwellen zu überwinden.

Weitere Unterschiede

Die Reinigungsstation wäscht die Wischpads beim L50 Pro Ultra mit 75 statt 80 Grad heißem Wasser.

Die Saugkraft liegt bei 19.500 Pascal, also nur 500 Pascal weniger als beim aktuellen High-End-Modell.

Davon abgesehen bietet der L50 Pro Ultra die gleiche Technik wie der X50 Ultra. Allerdings ist der Preis deutlich attraktiver: Das neue Modell, das als offizieller Nachfolger des Dreame X40 Ultra gilt, kostet derzeit reduziert nur 1.099 Euro, während der X50 Ultra Complete mit 1.499 Euro deutlich teurer ist.

Lohnt sich der Dreame L50 Pro Ultra?

Falls ihr keine hohen Schwellen in eurer Wohnung habt, ist der Dreame L50 Pro Ultra aufgrund des günstigeren Preises die bessere Wahl. Mein Tipp: Werft einen Blick in unseren Testbericht zum Dreame X50 Ultra Complete, um euch ein besseres Bild zu machen.

Allerdings muss ich auch sagen, dass die Vielzahl an neuen Modellen schnell unübersichtlich wird. Die Unterschiede zwischen den Generationen sind oft gering – deshalb lohnt es sich, genau abzuwägen, welche Funktionen man wirklich braucht. Der Rabatt von 200 Euro ist nur in den ersten zwei Wochen gültig. Bei Interesse überlegt also nicht zu lange.

