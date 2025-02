Superlist: Aufgabenverwaltung feiert einjährigen Geburtstag mit Rabattaktion

Die Listen-App Superlist (App-Store-Link) wird diese Woche ein Jahr alt und schenkt euch zur Feier des Tages 30 Prozent Rabatt auf die Pro-Mitgliedschaft. Das Pro-Abo bietet euch neben der Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl an Listen zu erstellen auch diverse andere Funktionen, wie Unterlisten, KI-Stimmen-Support und eine nahtlose Zusammenarbeit mit anderen an.

Superlist könnt ihr sowohl im Browser, als auch als App für macOS und iOS laden. Die Anwendung erlaubt euch das Anlagen von Listen und das Erzeugen von To Dos, die ihr auch mit Timings versehen, priorisieren und ordnen könnt.

In der kostenfreien Version könnt ihr bis zu fünf Listen, dafür aber eine unbegrenzte Anzahl an To Dos erstellen. Die Pro-Version, die ihr derzeit vergünstigt abonnieren könnt, ermöglicht euch das Anlegen einer unbegrenzten Anzahl an privater Listen und die Möglichkeit, Listen mit bis zu 25 anderen Personen zu teilen. Auch das Erzeugen von Unter-Listen innerhalb einer Liste ist in der Pro-Version möglich.

Darüber hinaus beinhaltet die Pro-Version folgende Funktionen:

Notizen und Aufgaben in einem Tool erfassen

KI-Support: Gedanken per Spracheingabe aufnehmen und die KI von Superlist erzeugt daraus Aufgaben

Integration in diverse Plattformen, wie Slack oder Google Calendar

Nahtlose Zusammenarbeit mit anderen: Listen unkompliziert teilen und To Dos zuweisen

Rabatt für kurze Zeit gültig

Mit dem Code 1YEAR spart ihr für kurze Zeit 30 Prozent auf den Abschluss einer Superlist-Pro-Mitgliedschaft. Diese kostet euch regulär 96 Euro pro Jahr. Der Rabatt gilt auch für die jährliche Team-Pro-Mitgliedschaft, die 120 Euro pro Jahr kostet.