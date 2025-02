OpenAI: Erste Infos zur Roadmap für GPT-4.5 und GPT-5

Sam Altman, CEO des KI-Unternehmens OpenAI, hat Pläne zur Rationalisierung der eigenen KI-Angebote präsentiert. Darüber hinaus stellte der Geschäftsführer auch Einzelheiten zu den bevorstehenden Releases der großen Sprachmodelle, GPT-4.5 und GPT-5 vor.

In einem Post bei X berichtete Sam Altman, dass GPT-4.5 das letzte Non-Chain-Of-Thought-Modell des Unternehmens sein wird. Dort erklärte er: „Danach ist es unser oberstes Ziel, die Modelle der o-Serie und der GPT-Serie zu vereinheitlichen, indem wir Systeme schaffen, die alle unsere Werkzeuge nutzen können, die wissen, wann sie lange denken müssen und wann nicht, und die generell für eine sehr breite Palette von Aufgaben nützlich sind.“

Um dies zu erreichen, wird sowohl in ChatGPT als auch in der API GPT-5 als ein System veröffentlicht, das einen Großteil der eigenen Technologien, einschließlich o3, integrieren soll. o3 soll laut Sam Altman „nicht mehr als eigenständiges Modell“ ausgeliefert werden. Zugleich soll die kostenlose Stufe von ChatGPT unbegrenzten Chat-Zugang zu GPT-5 mit der Standard-Intelligenzeinstellung erhalten, vorbehaltlich der Missbrauchsschwellen. Personen mit einem Plus-Abonnement sollen in der Lage sein, GPT-5 mit einer höheren Intelligenzstufe betreiben zu können. Diese Modelle werden, so berichtet Altman, Voice, Canvas, Suche, Deep Research und mehr umfassen.

„Wir wollen, dass KI einfach für Sie funktioniert. Wir haben erkannt, wie kompliziert unsere Modell- und Produktangebote geworden sind. Wir hassen den Modellpicker genauso wie Sie und wollen zu einer magischen, einheitlichen Intelligenz zurückkehren.“

Wer jetzt bereits Apple Intelligence auf einem Apple-Gerät verwendet, nutzt das GPT-4o-Modell, das auch ohne ein ChatGPT-Konto bei OpenAI auskommt. Sollte man damit das Tageslimit an Zugriffen erreichen, schaltet die KI in einen Basismodus um, der mutmaßlich von GPT-4o Mini betrieben wird. Wenn Apple Intelligence im April auch nach Deutschland kommt, dürften auch wir hierzulande nach und nach von den neuen OpenAI-KI-Modellen profitieren.