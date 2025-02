„Tiny Robots: Portal Escape“ jetzt für iOS verfügbar

Ab sofort steht das neue Escape-Room-Puzzlespiel „Tiny Robots: Portal Escape“ im App Store zum Download bereit. In dem bunten Spiel, das in einer Roboter-Welt angesiedelt ist, ist jedes Level wie ein eigener Escape-Room aufgebaut, dessen Rätsel es zu meistern gilt. Die einzelnen Räume haben dabei unterschiedliche Themen und spielen zum Teil auch in alternativen Realitäten.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Roboters Telly, der seinen entführten Großvater retten will. Auf der Mission muss er Rätsel lösen, die aus einer Kombination von Wimmelbildern und mechanischen Lösungen bestehen. Insgesamt gibt es sechs Minispiele und mehr als 100 Level zu meistern.

Zusätzlich gibt es Boss-Kämpfe, die ihr gewinnen müsst, um weiter zu kommen.

Im Spielverlauf lassen sich diverse Charaktere freischalten, Gegenstände sammeln und Artefakten kombinieren, die für die Boss-Kämpfe nützlich sein können.

Die Rätsel selbst sind an vielen Stellen schnell zu lösen, allerdings soll das Spiel wohl gerade durch diese Schnelligkeit für Unterhaltung sorgen. Wollt ihr einen Eindruck zum Gameplay gewinnen, schaut doch mal in den Trailer zum Spiel rein:

„Tiny Robots: Portal Escape“ kann man kostenlos laden

Tiny Robots: Portal Escape steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Das Spiel als solches könnt ihr kostenlos für iPhone und iPad laden. Anhand diverser In-App-Käufe lässt sich das Spielerlebnis aufwerten. So könnt ihr für 0,99 Euro einen 24-Stunden-Werbefrei-Pass kaufen. Einen solchen Preis für das Entfernen von Werbung anzusetzen, finde ich allerdings schon sehr happig. Auch andere Pakete, wie Energy Surge oder VIP Lounge gehen ins Geld. Da bleibe ich Fan von Einmalkäufen bei Spielen.