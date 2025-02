Prime Video-App auf dem Apple TV runderneuert

Amazons Prime Video-App für das Apple TV hat ein umfassendes Update erhalten, das die Benutzerfreundlichkeit verbessert und neue Funktionen bietet. Die App ist nun besser für tvOS optimiert und unterstützt die Gestensteuerung mit der Siri Remote. Ihr könnt mit dem Touchpad der Fernbedienung bequem durch Inhalte scrollen, schnell vor- und zurückspulen sowie präzise in Filmen und Serien navigieren.

Ein weiteres Highlight ist die überarbeitete Suchfunktion. Sie zeigt nun automatisch Ergebnisse während der Eingabe an und ermöglicht zudem die Sprachsuche über die Fernbedienung. Dadurch wird das Finden von Inhalten deutlich schneller und intuitiver.

Neue Funktionen für Prime Video

Zusätzlich verbessert das Update die Barrierefreiheit der App. Funktionen wie VoiceOver, Hover Text und Bold Text werden nun unterstützt, was die Bedienung für Menschen mit Seh- oder Leseschwierigkeiten erleichtert. Darüber hinaus wurden neue Bewegungs- und Soundeffekte integriert, die das Durchsuchen der Inhalte dynamischer gestalten. Auch die Vorschau-Bilder von Serien und Filmen in der Prime Video-Bibliothek wurden in höherer Auflösung überarbeitet.

Das Update steht für alle drei Generationen des Apple TV 4K sowie für die neueste Version des eingestellten Apple TV HD zur Verfügung. Mit diesen Neuerungen bietet die Prime Video-App ein deutlich verbessertes Nutzererlebnis und eine modernere Bedienung auf dem Apple TV.

