Neue Apple-Produkte: Was Apple in der nächsten Woche vorstellen könnte

Bislang hat Apple in diesem relativ jungen Jahr noch kein einziges neues Produkt vorgestellt. Dieser Umstand dürfte sich in der nächsten Woche ändern: Am gestrigen Donnerstag erklärte Tim Cook, man solle sich „bereit machen“ für eine „Veröffentlichung“ am Mittwoch, den 19. Februar 2025.

In einem Beitrag in sozialen Medien sagte der Apple-CEO, „Machen Sie sich bereit, das neueste Mitglied der Familie kennenzulernen“. Der Beitrag enthält auch den Hashtag #AppleLaunch sowie ein kurzes Video, das ein animiertes Apple-Logo in einem Kreis zeigt. Weitere Details wurden nicht genannt. Was dürften wir also vom Launch in der nächsten Woche erwarten? Wir zeigen einige Möglichkeiten auf (via MacRumors).

iPhone SE 4

Als sehr wahrscheinlich gilt die Veröffentlichung eines neuen iPhone SE-Modells, das Einstiegsmodell von Apple. Der in vielen Fällen gut informierte Mark Gurman von Bloomberg hatte bereits berichtet, dass ein neues iPhone SE in der kommenden Woche erscheinen soll. In einem X-Beitrag von gestern ließ er in Bezug auf das kurze Apple-Video verlauten, „Tim Cook teasert das neue iPhone SE an“.

Das neue iPhone SE soll nach einigen Gerüchten zufolge einen größeren Bildschirm als das aktuelle SE-Modell, einen USB-C-Anschluss und eine Unterstützung für Apple Intelligence bieten. Schon vor wenigen Tagen waren erste Fotos aufgetaucht, die das iPhone SE 4 zeigen sollen.

MacBook Air und iPads

Auch ein neues MacBook Air sowie iPads der Einstiegsklasse sollen laut Mark Gurman „bald erscheinen“. Er berichtete kürzlich, dass sich die Bestände von MacBook Air- und iPad Air-Modellen in vielen Apple Stores verknappen. Es bleibt bislang unsicher, ob es in der nächsten Woche auch neue MacBook Airs und iPad Airs geben wird – laut Gurman könnten die Produkte auch ein wenig später erscheinen.

Sowohl bei einem neuen MacBook Air, als auch bei einem iPad Air dürfte es auf jeden Fall neue Prozessoren geben: Bei einem MacBook Air wäre es wohl der M4-Chip, bei einem iPad Air ein M3-Chip. Sollte es ein Einstiegs-iPad geben, käme dafür der A16 Bionic- oder der A17 Pro-Chip in Frage. Weitere Neuheiten wurden bislang nicht kommuniziert.

AirTag 2

Schaut man sich den von Apple veröffentlichten Teaser an, fällt ein kreisrundes animiertes Apple-Logo auf. Daher wird aktuell auch spekuliert, ob es in der nächsten Woche auch eine neue AirTag-Generation geben könnte – immerhin weist das aktuelle Modell der ersten Generation, das im April 2021 auf den Markt kam, ein kreisrundes Design auf.

Mark Gurman zeigt sich bezüglich eines AirTag 2-Releases in der kommenden Woche allerdings noch skeptisch. „Viele Leute weisen auf das runde Design hin und denken, es sei ein AirTag. Dieses Jahr kommt ein neues Gerät auf den Markt. Aber Tim wird keinen Teaser für ein neues 29-Dollar-Zubehör herausgeben. Für ein neues iPhone im unteren Preissegment würde er das aber tun.“ Sollte der AirTag 2 veröffentlicht werden, könnte er einen verbesserten Lautsprecher und einen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation mit einer dreifachen Reichweite aufweisen.

Smart Home Hub

Auch um einen möglichen Smart Home Hub von Apple gab es in den vergangenen Monaten einige Gerüchte. Es wird zwar erwartet, dass ein solches Gerät erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres in die Massenproduktion gehen soll, aber es wäre durchaus möglich, dass uns Apple in der nächsten Woche mit einer kleinen Vorschau überrascht.

Ein neuer Smart Home Hub von Apple soll einen 6- oder 7-Zoll-Bildschirm und ein ähnliches Design wie der HomePod aufweisen. Gerüchten zufolge könnte das Gerät auch über einen A18-Chip und eine Unterstützung für Apple Intelligence verfügen, und sich entweder an der Wand anbringen oder auf einem Tisch platziert werden.

Wie immer wissen wir erst am nächsten Mittwoch genau, was Apple zum Jahresstart alles bereithält. Was als ziemlich sicher gilt, ist ein neues iPhone SE 4 – und alles andere wäre eine nette Überraschung.