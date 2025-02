So gehts: Live Photo auf iPhone und iPad in ein Video umwandeln

Wenn ihr auf eurem iPhone oder iPad ein Foto macht, wird dies in der Regel als Live Photo, also einem kurzem Videoclip, der die Sekunden rund um das Drücken des Auslösers in bewegtem Bild festhält, gespeichert. Ansehen lässt sich ein Live Photo dann, wenn man den Finger länger auf dem Foto gedrückt hält.

Im Normalfall werden Live Photos aber nicht als Videoclips gespeichert, dies muss manuell vom Nutzer bzw. der Nutzerin erfolgen. Ein Live Photo lässt sich problemlos in der Fotos-App auf dem iPhone oder iPad als Video speichern, während man das Live Photo selbst in der Mediathek behält. Das erstellte Video kann dann zum Beispiel verwendet werden, um es bequem im Messenger an andere Personen weiterzuleiten, oder es für den Schnitt eines größeren Videos in iMovie oder anderen Apps zu nutzen.

So sichert ihr ein Live Photo als Video:

Gehe in der Fotos-App zum Bereich „Alben“. Scrolle nach unten zu „Medienarten“, und tippe dann auf „Live Photos“. Tippe auf ein Live Photo, um es auszuwählen. Tippe oben rechts auf den Mehr-Button mit den drei Punkten, und wähle „Als Video sichern“ aus.

Das neues Video findet sich jetzt im Album „Zuletzt“, das Live Photo ist weiterhin im Album „Live Photos“ verfügbar. Wer möchte, kann ein Live Photo in der Fotos-App von Apple auch vorab bearbeiten, das Schlüsselfoto ändern oder lustige Effekte wie „Abpraller“ oder „Endlosschleife“ hinzufügen. Apple stellt dazu auch eine kleine Anleitung in einem eigenen Support-Dokument bereit, in dem man alles zur Bearbeitung von Live Photos erfährt. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Umwandlung von Live Photos in Videos nochmals in bewegten Bildern.