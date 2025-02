Soundcore C40i: Open-Ear-Kopfhörer jetzt in neuer Farbe und mit 20 Prozent Rabatt

Schaut man sich einmal die News-Historie in unserem Blog an, sind in den letzten Monaten auffällig viele Open-Ear-Kopfhörer auf den Markt gekommen – darunter von bekannten Herstellern wie Shokz, Xiaomi, Belkin, Nothing, Teufel und Soundcore. Letzteres Unternehmen, eine Tochter von Anker, hat im Dezember des vergangenen Jahres mit dem Soundcore C40i den direkten Nachfolger zum beliebten C30i präsentiert.

Der Soundcore C30i verfügt über ein interessantes Clip-On-Design, das nach dem Anstecken am Ohr ein wenig an einen Ohrring erinnert. Die Bauweise soll soll für stabilen Halt und ultimative Atmungsaktivität sorgen, so dass man die eigene Lieblingsmusik ohne Hindernisse genießen können soll. Das sind die weiteren Spezifikationen des Soundcore C40i:

Fester und individueller Halt: Die Soundcore C40i Clip-On Kopfhörer verfügen über 0,5 mm Memory-Titandrähte und weiches TPU. So halten sie bis zu 1.000 Biegungen stand, passen sich an die Ohren an und sitzen den ganzen Tag stabil.

Der Soundcore C40i verfügt darüber hinaus über eine Multipoint-Verbindung, um schnell zwischen verschiedenen verbundenen Geräten wechseln zu können, und bringt eine Akkulaufzeit von insgesamt 21 Stunden über das Ladecase sowie rund sieben Stunden mit einer Ladung mit. Über die kostenlose Soundcore-App kann zudem die Steuerung am Earbud individuell konfiguriert werden.

Im Lieferumfang des Soundcore C40i sind neben den beiden Earbuds und dem Ladecase auch vier Ohrklammern in den Größen M und L sowie ein USB-C-Ladekabel enthalten. Bei Amazon kann aktuell die neue Farbvariante „Wüstenbronze“ mit einem 20-prozentigen Rabatt auf den Normalpreis von 99,99 Euro erworben werden: So zahlt ihr stattdessen nur noch 79,99 Euro. Die schwarze Farbvariante kostet weiterhin 99,99 Euro.

