Apple kündigt neues Produkt für den 19. Februar an

Tim Cook höchstpersönlich hat eine offizielle Ankündigung auf der Plattform X gemacht. Sein neuster Post lautet „Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19.“ Gleichzeitig sieht man ein sich bewegendes Apple-Logo.

Die Ankündigung lässt darauf schließen, dass am 19. Februar lediglich ein einziges Produkt vorgestellt wird. Wie wir aus den letzten Wochen wissen, steht der Start des neuen iPhone SE 4 bevor. Der Apple-Experte Mark Gurman hat mehrfach berichtet, dass der Start für nächste Woche erwartet wird. Die neue Ankündigung seitens Tim Cook deckt sich mit diesen Aussagen.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

iPhone SE 4: Diese Funktionen werden erwartet

OLED-Display

Face ID mit Notch-Design

A18 Chip

USB-C

8 GB RAM

Support für Apple Intelligence

48 Megapixel Kamera

Apples eigenes 5G Modem

Foto: Foto: Majin Bu.