Faltbares iPhone: Apple sichert sich Zulieferer für ultradünnes Glas

Heute gibt es erneut Gerüchte über das faltbare iPhone, das sich angeblich schon seit längerer Zeit bei Apple in Entwicklung befindet. Laut neuesten Informationen soll Apple nun Lieferanten für ultradünnes Glas (UTG) angefragt haben. Der Insider The Elec (via DigiTimes) berichtet, dass der chinesische Hersteller Lens Technology als Hauptlieferant für Apples faltbare Geräte vorgesehen sein könnte.

Lens Technology verfügt über ausreichend Kapazitäten zur Massenproduktion und die finanziellen Mittel, um Apples Anforderungen zu erfüllen. Dem Bericht zufolge könnte das Unternehmen 70 Prozent der UTG-Aufträge von Apple erhalten, während die Rohstoffe vom US-amerikanischen Unternehmen Corning geliefert werden. Lens Technology gilt als besonders erfahren darin, dünnes Glas zu verstärken und seitliche Risse nach dem Schneiden zu minimieren.

Laut The Elec plant Lens Technology, seine UTG-Produktionslinie in diesem Jahr zu erweitern, während Apple sein erstes faltbares Gerät in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres auf den Markt bringen könnte. Zudem heißt es, dass sich Apples Designansatz speziell darauf konzentriert, nur den zentralen Teil des UTG zu verdünnen, um eine verbesserte Haltbarkeit zu gewährleisten.

Südkoreanische Firmen als Zweitlieferanten

Als potenzielle Zweitlieferanten gelten südkoreanische Unternehmen wie Dowoo Insys und UTI. Dowoo Insys sicherte sich im Oktober 2024 zwei Patente zur Ausdünnung des mittleren UTG-Bereichs, die große Ähnlichkeiten mit Patenten von Apple aufweisen, die im selben Zeitraum angemeldet wurden.

Auch Samsung Display wird als möglicher Lieferant gehandelt. Es könnte sogar exklusiver Anbieter der faltbaren Panels für Apples erstes faltbares Gerät werden. Die meisten Gerüchte deuten darauf hin, dass es sich dabei um ein faltbares iPhone handeln könnte.

Was haltet ihr davon – würde euch ein faltbares iPhone interessieren?

Foto: iOS Beta News / YouTube.