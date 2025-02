Jahresbericht von Backblaze: Das sind die besten Festplatten für NAS und Backups

Eigentlich ist das Unternehmen Backblaze für seine Cloudspeicher-Dienste bekannt. Aber auch derartige Services benötigen große Server, auf denen Daten gesichert werden. Wie jetzt mitgeteilt wurde, hat Backblaze im vergangenen Jahr insgesamt 305.180 Festplatten verwaltet und nun die eigene jährliche Auswertung von Backup- und NAS-geeigneten Festplatten veröffentlicht.

Im aktuellen Jahresbericht von Backblaze konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf solche Laufwerke, die sich für die Datenspeicherung eignen und analysierte deren Ausfallraten. Darüber hinaus hat man die langfristig auftretenden Fehlerraten von Festplattenmodellen, die im eigenen Rechenzentrum zum Einsatz kommen, genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt basiert die Auswertung auf 300.633 Festplatten. Backblaze berichtet weiter:

„Zum 31. Dezember 2024 hatten wir 305.180 Laufwerke unter Verwaltung. Davon waren 4.060 Startlaufwerke und 301.120 Datenlaufwerke. In diesem Bericht konzentrieren wir uns auf die Datenlaufwerke, indem wir die annualisierten Ausfallraten (AFR) für das vierte Quartal 2024, die Ausfallraten für 2024 und die Ausfallraten über die gesamte Lebensdauer für die Ende 2024 in Betrieb befindlichen Laufwerksmodelle überprüfen. […] Für unsere Bewertung haben wir 487 Laufwerke nicht berücksichtigt, da sie die Kriterien für eine Aufnahme nicht erfüllten. […] Nach dem Entfernen dieser Laufwerke verbleiben 300.633 zu analysierende Festplatten.“

In einer Tabelle führt Backblaze die analysierten Festplattenmodelle und ihre Fehlerraten auf. Im Dezember des vergangenen Jahres hat man 1.200 Exemplare einer 24 TB-Festplatte von Seagate eingeführt, die bis dato keinerlei Ausfälle zu verzeichnen hatten. Weitere Festplatten mit niedrigen Ausfallraten im Q4 2024 war ein Modell von HGST mit 4 TB Speicherplatz (0 Ausfälle), 8 TB-, 14 TB-, 16 TB- und 24 TB-Exemplare von Seagate (0 Ausfälle) sowie ein 14 TB-Modell von Toshiba (1 Ausfall).

4 TB-Laufwerke werden mit größeren Kapazitäten ersetzt

Auch die Ausfallraten für das vierte Quartal 2024 wurden mit dem Q3 2024 verglichen. Das Resultat: Die durchschnittliche Ausfallrate für Q4 2024 fiel von 1,89 Prozent in Q3 auf 1,35 Prozent in Q4. Backblaze begründet dies mit der Einführung größerer Laufwerke. „Während alle Laufwerksgrößen eine gewisse Verbesserung von Q3 zu Q4 erzielten, ist einer der Hauptfaktoren die Einführung von über 14.000 neuen 20-plus-TB-Laufwerken. Als Gruppe lieferten diese Laufwerke eine durchschnittliche Ausfallrate von 0,77 Prozent für das Quartal.“

Auffällig ist auch der Rückgang von 4 TB-Festplatten: Die Anzahl der 4 TB-Laufwerke ging im vierten Quartal um weitere 1.774 Laufwerke zurück. Die verbleibenden ~4.000 Laufwerke sollen bis zum Ende von Q1 2025 verschwunden sein. Sie sollen laut Backblaze durch neue 20 TB-, 22 TB- und 24 TB-Laufwerke ersetzt. „Es ist anzumerken, dass von den 4 TB-Laufwerken, die im vierten Quartal in Betrieb waren, nur ein einziges ausgefallen ist, so dass die 20-plus-TB-Laufwerke in Bezug auf Ausfälle den Erwartungen gerecht werden müssen.“

Backblaze liefert auch eine Auswertung, die nach Herstellern sortiert ist und deren spezifischen Ausfallraten aufzeigt. So weisen beispielsweise Laufwerke von WDC mit Werten zwischen 0,0 und 0,85 Prozent sehr niedrige Ausfallraten auf, Seagate verringerte die Fehlerquote von 2,25 Prozent in 2022 auf 2,0 Prozent in 2024, Toshiba bewegte sich im Bereich von 0,80 bis 1,52 Prozent, und HGST zeigte einen Anstieg der Fehlerquote. Letzteres kam vor allem durch zwei 12 TB-Modelle mit höheren Ausfallraten in 2024 zustande. Der gesamte Jahresbericht mit allen Auswertungen lässt sich auf der Website von Backblaze nachlesen.

Grafiken: Backblaze.