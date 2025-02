Vorwerk stellt den Thermomix TM7 vor: Das sind die neuen Funktionen

Der Vorwerk Thermomix TM7 ist offiziell! Die wohl beliebteste Küchenmaschine ist jetzt in einer neuen Generation erhältlich und kann ab sofort für 1.549 Euro vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart ist am 7. April 2025. Doch was kann der neue Vorwerk Thermomix TM7? Wir klären auf.

Das neue Design fällt sofort ins Auge: Vorwerk setzt auf ein modernes und futuristisches Gerät in Schwarz. Diese Farbwahl kommt in der Community unterschiedlich an, doch es ist gut möglich, dass später auch eine weiße Version erhältlich sein wird. Laut Vorwerk unterstreicht die schwarze Farbe das Engagement für Nachhaltigkeit, da sie den Einsatz von mehr recycelten Materialien für Teile ohne Lebensmittelkontakt ermöglicht.

Das kann der Vorwerk Thermomix TM7

Der neue Mixtopf ist mit einer plissierten, matt-schwarzen Isolierung versehen und bleibt selbst während des Kochvorgangs bei hohen Temperaturen kühl. Zudem ist der Motor des Thermomix TM7 der bisher leiseste, den Vorwerk je entwickelt hat.

Das Display ist mit 10 Zoll nun deutlich größer und dient als zentrale Bedieneinheit – manuelle Drehknöpfe gibt es nicht mehr. Über den Touchscreen erhält man Zugriff auf mittlerweile mehr als 100.000 internationale Rezepte in über 20 Sprachen. Im Rezeptportal Cookidoo findet wohl jeder das passende Gericht. Der Thermomix bietet zudem 30 verschiedene Modi und Funktionen und übernimmt viele Arbeitsschritte im Küchenalltag. Auch der geführte Kochprozess („Guided Cooking“), bei dem man Schritt für Schritt durch Rezepte geleitet wird, wurde komplett überarbeitet.

Erstmals kann man mit dem Vorwerk Thermomix TM7 auch ohne Mixtopfdeckel kochen – dank des neuen Modus „Offenes Kochen“. Zudem ist die Funktion „Anbraten bis 160 Grad“ nun frei wählbar und nicht mehr nur in Rezepten eingebettet. Eine weitere Neuerung ist der neu konzipierte Spatel, in dessen Griff ein Messerdreher integriert ist. Außerdem wurde das Grundgerät mit einem Gleiter ausgestattet, sodass es durch leichtes Anheben an der Vorderseite einfacher verschoben werden kann.

Haben euch die neuen Funktionen überzeugt? Ist ein Upgrade für euch gerechtfertigt? Oder bleibt ihr lieber klassisch bei Topf und Pfanne?