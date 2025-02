Großes Siri-Update verzögert? Apple kämpft mit technischen Problemen

Die überarbeitete Version von Siri mit Apple Intelligence könnte später erscheinen als erwartet. Laut Mark Gurman von Bloomberg steht Apple vor technischen Herausforderungen, die den geplanten Rollout verzögern könnten.

Ursprünglich sollte Siri mit neuen KI-Funktionen in iOS 18.4 starten. Doch da die erste Beta von iOS 18.4 bereits in Kürze erwartet wird, scheint es unwahrscheinlich, dass Siri rechtzeitig fertig wird. Apple hatte versprochen, Apple Intelligence im April auch in Deutschland bereitzustellen – ein Hinweis darauf, dass das Update zu diesem Zeitpunkt erscheinen könnte. Doch mit den aktuellen Problemen bleibt unklar, ob alle KI-Siri-Funktionen von Anfang an verfügbar sein werden.

Diese Siri-Funktionen mit KI sind geplant

Apple Intelligence soll Siri deutlich leistungsfähiger machen. Geplante Neuerungen umfassen besseren persönlichen Kontext für smartere Antworten, eine tiefere Integration mit Apps sowie On-Screen-Awareness, die Inhalte auf dem Display erkennt und darauf reagiert. Doch interne Tester berichten, dass diese Features noch nicht zuverlässig funktionieren.

Sollte Apple die Einführung verschieben, könnten einige Funktionen erst mit iOS 18.5 im Mai kommen. Alternativ könnte Apple Siri in iOS 18.4 integrieren, aber standardmäßig deaktiviert lassen, um weitere Tests durchzuführen. So würden die neuen Features zwar bereits Teil des Updates sein, aber erst später freigeschaltet werden.

Die erste Beta von iOS 18.4 wird bald erwartet – doch es sieht nicht danach aus, als wäre das neue Siri dort bereits enthalten. Apple steht unter Druck, die Funktion so schnell wie möglich zu finalisieren, bevor der Fokus auf iOS 19 und die kommende WWDC wechselt.