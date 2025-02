Mehr Geld für Apple: Karten-App könnte bezahlte Suchergebnisse anzeigen

Apple könnte seine hauseigene Karten-App mit bezahlten Suchergebnissen erweitern, um zusätzliche Werbeeinnahmen zu generieren. Das berichtet der Apple-Blogger Mark Gurman von Bloomberg, der für seine guten Kontakte in die Leaker-Szene bekannt ist. Seinen Aussagen zufolge „prüft“ Apple derzeit die Möglichkeit, bezahlte Suchergebnisse in Apple Karten anzuzeigen.

Die Idee ist nicht neu. Schon 2022 erklärte Gurman, dass die Entwicklung von Anzeigen in Apple Maps „bereits im Gange“ sei, Apple das Vorhaben damals jedoch nicht weiterverfolgt habe. Den aktuellen Informationen zufolge könnte das Unternehmen die Idee nun erneut aufgreifen. Allerdings gibt es eine kleine Entwarnung: Apple hat mit der Umsetzung noch nicht begonnen, sodass die Einführung von Werbung in Apple Karten noch in weiter Ferne liegt.

So könnte die Werbung in Apple Karten aussehen

Klassische Werbebanner, wie man sie von Webseiten kennt, wird es nicht geben. Stattdessen könnte Apple – ähnlich wie im App Store – bezahlte Suchergebnisse einblenden. Wer beispielsweise nach „Burger“ oder „Pommes“ sucht, könnte als erstes Ergebnis einen bezahlten Eintrag einer Fast-Food-Kette sehen, anstelle des nächstgelegenen Imbisses. Dieses Modell ist nicht neu, auch Google Maps, Waze und Yelp setzen bereits auf solche Anzeigen.

Mich würde es jedenfalls nicht überraschen, wenn Apple Werbung in der Karten-App einführt. Da ich ohnehin hauptsächlich Apple Maps nutze, bin ich bereits an diese Art von Anzeigen gewöhnt. Bezahlte Suchergebnisse finde ich gar nicht so schlimm – ich kann damit umgehen, und manchmal sind sie sogar nützlich.