Bezahlte Werbung in Apple Karten soll nächstes Jahr starten

Die digitalen Angebote von Apple generieren von Jahr zu Jahr mehr Umsatz. Gleichzeitig weitet Apple das Anzeigen-Geschäft aus und will fortan auch hauseigene-Apps besser monetarisieren.

Nachdem Apple weitere Anzeigenplätze im App Store freigeschaltet hat, soll als nächster Schritt Werbung in Apple Karten angezeigt werden. Mark Gurman von Bloomberg berichtet in seinem neusten Power On-Newsletter, dass Apple mit der Implementation schon im nächsten Jahr starten wird.

Hier handelt es sich jedoch nicht um klassische Werbebanner, die man auf Webseiten sieht, sondern um bezahlte Suchergebnisse. Google Maps, Waze und Yelp sind hier schon lange aktiv, in Apple Maps wird man dann auch bezahlte Suchergebnisse finden. Wer dann nach Apotheken, Restaurants und mehr sucht, bekommt auch Anzeigen vorgesetzt.

Schon in der letzten Woche hatten wir darüber berichtet, dass Apple sein Werbeanzeigen-Geschäft massiv ausbauen möchte. Laut Gurman ziele Apples Vice President of Advertising Platforms, Todd Teresi, nun darauf ab, einen Jahresumsatz „im zweistelligen Bereich“ zu erzielen. Aktuell belaufen sich die Einnahmen durch Werbeanzeigen auf etwa 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die Prognosen würden in etwa eine Verdreifachung des aktuellen Anzeigengeschäfts bedeuten.