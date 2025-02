Twelve South HoverBar Duo v2: Verbesserte 2-in-1 iPad-Halterung ausprobiert

Ich habe schon länger nach einer flexiblen Möglichkeit gesucht, mein iPad Pro auch am Schreibtisch immer „auf Augenhöhe“ zu haben und es neben meinem Monitor in Sichtweite zu platzieren. Neben den üblichen Standard-iPad-Halterungen mit einer schweren Basis und einer verstellbaren Auflagefläche fiel mir dann auch die Lösung von Twelve South ins Auge: Die HoverBar Duo, die mittlerweile in einer überarbeiteten Variante im Handel zum Kauf bereitsteht.

Die HoverBar Duo in der zweiten Generation ist bereits seit Herbst 2022 am Markt vertreten und ist in zwei verschiedenen Farbvarianten, in Schwarz und Weiß, erhältlich. Das Besondere an der iPad- und iPhone-Halterung ist die flexible Möglichkeit der Nutzung: Die HoverBar Duo kann nämlich entweder mit einem Standfuß auf dem Schreibtisch verwendet werden, oder alternative über eine Klemm-Halterung, die man an der Schreibtischplatte anbringen kann.

Twelve South hat mir die HoverBar Duo der zweiten Generation in schwarzer Farbe zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Vor der ersten Nutzung fällt schon beim Auspacken auf: Die Halterung weist ein bedeutendes Gewicht auf, was vor allem an dem sehr massiven Standfuß liegt. Um die Halterung in Betrieb zu nehmen, muss man selbige zunächst mit beiliegenden Inbus-Schlüsseln zusammenbauen und kann mit diesen auch die Festigkeit von zwei der drei Gelenke bestimmen.

In der zweiten Generation hat man zudem eine sehr simple Klick-Lösung am unteren Ende des Arms eingebaut, damit der Wechsel deutlich einfacher erfolgen kann. Es müssen einfach zwei kleine Buttons auf der linken und rechten Seite der Halterung gedrückt werden, so dass sich der Arm bequem aus der Klemm-Halterung oder dem Standfuß heraus schieben lässt. Twelve South bezeichnet diese Option als „QuickSwitch Tab“.

Gesamtgewicht von 1.155 Gramm sorgt für stabilen Stand

Und dieser QuickSwitch Tab ist in der Tat extrem praktisch: Ich habe die Klemmhalterung der HoverBar Duo an der Seite meines Schreibtisches angebracht, da der Standfuß zu viel Platz auf dem vergleichsweise kleinen Tisch wegnehmen würde. So kann ich mein iPad Pro in die mit Gummieinlagen gepolsterte und mit Federelementen versehene Klemme einsetzen und die für mich passende Position festlegen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Gelenke, die sich wie bereits erwähnt mit den beiliegenden Inbus-Schlüsseln leicht- oder schwergängiger einstellen lassen. Auf diese Weise kann der Halte-Arm auch durchaus klein zusammengefaltet werden, wenn er gerade nicht genutzt wird.

Meine weiteren Einsatzmöglichkeiten setzen den rund 755 Gramm schweren Standfuß der HoverBar Duo voraus. Insgesamt kommt die Halterung samt Standfuß auf ganze 1155 Gramm, und ist daher ein wirklich stabiles und massives Zubehör, das weder kippelt noch seine Standfestigkeit beim Einsetzen des iPads einbüßt. Der Standfuß der HoverBar Duo liegt in meinem Fall immer in der Schublade meines Nachtschranks und kommt zwischendurch zum Einsatz, wenn ich vom Bett aus noch etwas schauen möchte. Auch bei Second-Screen-Aktionen, beispielsweise, wenn zwei wichtige Sport-Events parallel laufen, kommt der Standfuß auf dem Wohnzimmertisch zum Einsatz, ebenso beim Kochen in der Küche, wenn ich Rezepte schnell im Blick haben möchte.

Kompatibel mit allen iPad- und den meisten iPhone-Modellen

Das Design der HoverBar Duo ist wirklich ausgeklügelt und verfügt an der iPad-/iPhone-Klemme über dicke Gummilippen an der Rückseite und den beiden Klemmhaken. So wird das eingelegte Gerät nicht beschädigt. Der Winkel des eingesetzten Geräts kann über ein mit einer Schraube zu sicherndes Kugelgelenk individuell angepasst werden. Die iPad-Klemme kann bis auf 22 cm ausgezogen werden, die Mindesthöhe beträgt 12,7 cm. Mit diesen Maßen ist die HoverBar Duo mit allen iPad-, iPad Air-, iPad Pro- und iPad mini-Modellen kompatibel, ebenso wie mit allen iPhone-Generationen vom iPhone 6(s) bis heute.

Die Tischklemme lässt sich an Oberflächen mit einer Dicke von 1,0 bis 3,4 cm anbringen. Ich nutze aktuell ein Nomad Leather Folio Plus mit meinem iPad Pro, das sich umgeklappt auch problemlos mit in die Haltung einsetzen lässt. Ein besonderes kleines Extra, das nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die kleine Vertiefung im Standfuß, in die sich ein Apple Pencil oder ein anderes Schreibgerät einlegen lässt.

Preise und Verfügbarkeiten

Ein einziges Ausschlusskriterium, das es für den ein oder anderen potentiellen User geben könnte, ist der Preis: Twelve South veranschlagt 89,95 Euro für beide Farbvarianten der HoverBar Duo der zweiten Generation. Bei Amazon kostet die schwarze Version 89,99 Euro, in Weiß ist die iPad-Halterung zum gleichen Preis erhältlich. Auch im EU-Webshop von Twelve South kann die iPad-Halterung für 89,95 Euro bestellt werden. Abgesehen vom vergleichsweise hohen Preis bietet die HoverBar Duo v2 allerdings die besten und flexibelsten Möglichkeiten, das iPad oder ein iPhone bestmöglich aufzustellen. Für mich ist die HoverBar Duo v2 daher perfekt geeignet und ist für mich persönlich derzeit die hochwertigste und beste iPad-Halterung, die der Markt derzeit zu bieten hat.

Twelve South HoverBar Duo v2 im Test Mein Fazit Abgesehen vom vergleichsweise hohen Kaufpreis überzeugt die HoverBar Duo in zweiter Generation sowohl auf dem Schreibtisch als auch flexibel an anderen Orten des Zuhauses. Design 90 Handhabung 90 Installation 80 Preis 60 Pro Hochwertige Verarbeitung In zwei Farben erhältlich Viele flexible Einsatzmöglichkeiten Kontra Hoher Kaufpreis Nicht gut für Reisen geeignet 80 Testergebnis HoverBar Duo v2 jetzt kaufen Amazon.de (Schwarz) Amazon.de (weiß)