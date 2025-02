Dreame H15 Pro: Wischsauger mit innovativer Technik startet in den Markt

Ich habe mich längst von der klassischen Reinigung mit Eimer und Mopp verabschiedet. In meinem Hauhalt gibt es Saug- und Wischroboter sowie Wischsauger, mit denen man auch schnell flüßige Verschmutzungen aufnehmen kann. Die Kombination finde ich hervorragend und aus dem Hause Dreame gibt es jetzt den neuen Dreame H15 Pro, der nicht nur mit 100 Euro Startrabatt angeboten wird, sondern auch neue Funktionen an Bord hat.

Die neuste Innovation ist der „KI-gesteuerte DescendReach-Roboterarm“. Hier handelt es sich um eine Gummilippe an der Front, mit der Wasser und Schmutz in der Rückwärtsbewegung effektiver entfernt werden. Damit stellt Dreame sicher, dass eine dreiseitige-Kantenreinigung gewährleistet wird, wobei die Bürste auf maximal 0,8 Zentimeter an die Wand ran kommt.

Mit 21.000 Pascal Saugkraft ist der neue H15 Pro leistungsstark und wie sein Vorgänger, kann auch der H15 Pro flach unter Möbeln und Betten wischen. Dank der 180-Grad-Lie-Flat-Funktion läuft kein Wasser aus und so können auch schwer zugängliche Bereiche gereinigt werden.

Dreame H15 Pro muss ohne LEDs auskommen

Etwas unverständlich ist die Tatsache, dass Dreame beim H15 Pro keine LEDs mehr verbaut. Damit bleiben dunkle Ecken auch dunkel, was schade ist. Die motorisierten Rollen machen die Handhabung sehr einfach, das hat schon bei den Vorgänger bestens funktioniert. Auf einen zusätzlichen Tank für Reinigungsmittel, der beim H14 Pro verbaut war, muss man aufgrund der geänderten Bauform wieder verzichten.

Die Laufzeit von bis zu 60 Minuten ist sehr gut, im Max-Modus schafft man ungefähr 30 Minuten. Die Anbindung zur App macht beim Dreame H15 Pro sogar Sinn, denn es lässt sich einstellen, ob und in welchem Modus man die neuen Gummilippe nutzen oder eben nicht nutzen möchte.

In der zugehörigen Station reinigt der Dreame H15 Pro die Bürste mit 100 Grad heißem Wasser, um auch hartnäckigen Schmutz zu lösen. Und die Trocknung kann sogar besonders schnell erfolgen. Innerhalb von 5 Minuten ist der Vorgang zwar deutlich lauter, dafür aber super schnell erledigt. Optional kann man auch eine leiserer Trocknung wählen, die dann 30 Minuten dauert.

Lohnt sich ein Upgrade?

Der Dreame H15 Pro hat ein paar spannende Neuerungen im Gepäck und mischt den Markt der Wischsauger auf. Hat man aber schon ein Vorgänger im Einsatz, ist ein Upgrade nicht zwingend notwendig. Ohnehin ist der Dreame H14 Pro für mich die bessere Wahl, denn hier gibt es abgesehen von der neuen Gummilippe sogar mehr Funktionen.

Für den Dreame H15 Pro ruft der Hersteller 699 Euro auf, gewährt zum Start aber 100 Euro Rabatt, sodass ihr nur 599 Euro bezahlt. Damit liegt er mit dem Dreame H14 Pro aktuell gleichauf, was die Entscheidung noch einmal komplizierter macht. Überlegt vorher, welche Funktionen euch wichtig sind.

Angebot DREAME H15 Pro Nass- und Trockensauger, GapFree AI DescendReach Roboterarm, dreifache... [umfassende Reinigung ohne Auslassung]:Mit seinem GapFree AI DescendReach-Roboterarm reinigt der H15 Pro effektiv schwer erreichbare Stellen im...

[TangleCut – keine verhedderten Haare]:Der elastische TangleCut-Schaber zerteilt verhedderte Haare, sodass die Bürsten stets gepflegt bleiben....