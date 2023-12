Nomad Leather Folio (Plus): Edles Ledercover für das iPad Pro und Air ausprobiert

Anfang November hat der bei uns wohlbekannte und heute auch im Adventskalender vertretene Zubehör-Hersteller Nomad aus den USA ein neues Accessoire für das iPad Pro und iPad Air präsentiert: Das Leather Folio bzw. Leather Folio Plus. Apple hat mit dem Release der iPhone 15-Generation im September dieses Jahres Ledermaterial in der gesamten Produktpalette abgeschafft. Wer dennoch auf Zubehör aus Leder setzen möchte, findet bei Nomad die passenden Pendants.

Die neuesten Hüllen von Nomad für das iPad Air und iPad Pro weisen ein ähnliches Design und nahezu identische Funktionen wie die Smart Folio-Hüllen von Apple auf, sind aber mit Leder überzogen. Nachdem die Accessoires Anfang November vorgestellt wurden, haben wir mittlerweile auch entsprechende Testexemplare erhalten und können daher erste Eindrücke mit euch teilen. Mir liegt das Nomad Leather Folio und Leather Folio Plus in brauner Farbvariante für das iPad Pro 11″ vor.

Besonders praktisch: Die Leather Folio-Hüllen werden mit Magneten an der Rückseite des iPads befestigt und weisen ein schlankeres Profil als die anderen iPad-Hüllen des Herstellers auf. Sie wecken das iPad beim Öffnen auf, und beim Schließen wird automatisch der Ruhezustand aktiviert. Die vordere Abdeckung kann nach hinten geklappt werden, um sie im Querformat als Ständer zu verwenden, genau wie bei den Hüllen von Apple. Die Innenseite ist mit weichem grauen Mikrofaser-Stoff beschichtet, um den Bildschirm zu schützen. Beachten sollte man, dass die Ränder des iPads nicht geschützt sind und offen liegen. Wer möglicherweise kleine Kinder oder überaktive Haustiere hat, sollte sich daher den Kauf vorher überlegen.

Prismenform zum Aufstellen mit sehr stabilem Stand

Geliefert wird das Leather Folio bzw. Leather Folio Plus in einer typischen stabilen Kartonverpackung von Nomad, die sich mit Hilfe einer Kordel nach oben hin aufziehen lässt. Schon der erste Eindruck ist sehr positiv: Das Leder verströmt einen leicht herben, angenehmen Geruch und die Lederoberfläche wirkt sehr glatt und edel – ein echter Handschmeichler, über den man gerne auch mehrmals seine Hände streichen lässt. Im Original sieht mein braunes Leather Folio (Plus) etwas dunkler und sattbrauner aus als auf den Fotos im Nomad-Webshop.

Die Installation ist binnen weniger Sekunden erledigt, die Magnete halten das iPad Pro fest und sicher, und sorgen zudem dafür, dass das Tablet perfekt an den Rändern ausgerichtet ist. Beim Aufstellen des iPads durch das Falten des dreigeteilten Covers in eine Prismenform wird zudem ersichtlich, dass auch der am äußeren Rand des Deckels verbaute Magnet für die Sleep-/Wake-Funktion des Tablets sehr stark ist: Das Prisma faltet sich nicht selbständig wieder auseinander, die Konstruktion steht sehr sicher und stabil. Auch das Sleep- und Wake-Feature funktioniert perfekt und macht keinerlei Probleme.

Apple Pencil-Lasche in zwei Positionen arretierbar

Durch das offene Design des Nomad Leather Folio (Plus) sind natürlich alle Anschlüsse und auch die Kamera voll zugänglich. Beim Leather Folio Plus gibt es vor allem für Nutzer und Nutzerinnen eines Apple Pencils oder eines vergleichbaren digitalen Stifts, der magnetisch an der Seite angeheftet werden kann, ein kleines Gimmick: Eine magnetisch schließende Lasche hält den Stylus an Ort und Stelle, so dass dieser beim Transport und Nichtnutzung geschützt ist. Ein kleines, aber feines Detail sorgt ebenfalls für eine positive Bewertung: Die magnetische Pencil-Lasche lässt sich auch eng am iPad anlegen, wenn kein Stift am Tablet befestigt ist. Es gibt quasi zwei magnetische Berührungspunkte auf der Oberseite des Folios, an denen die Lasche befestigt werden kann. Hier hat man sich offenbar wirklich Gedanken beim Produktdesign gemacht.

Wie bei vielen Produkten von Nomad könnte trotz des edlen Designs und der hervorragenden Verarbeitung die größte Hürde der Preis sein: Das Leather Folio kostet im Webshop von Nomad 120 USD für die 11-Zoll-Version und 140 Dollar für die 12,9-Zoll-Version. Das Plus-Modell inklusive der Schlaufe für den Apple Pencil kostet 130 USD für die 11″-iPads und 150 USD für die 12,9″-Tablets. Zum Vergleich: Apples Smart Folio Cases – allerdings nicht aus Leder – sind direkt bei Apple für 99 Euro zu haben.

Mittlerweile sind die Leather Folio-Modelle von Nomad auch auf dem deutschen Markt gelandet. Bei Amazon ist die Variante für das iPad Pro 11″ und iPad Air 11″ zu Preisen ab 124,60 Euro zu haben, hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 7,95 Euro. Die Varianten für die 12,9″-iPads sind ab 157,29 Euro zu haben. Bestellt man direkt im Webshop bei Nomad in den USA, dürfte der Preis aufgrund der FedEx-Versandkosten nach Deutschland und Einfuhrumsatzsteuer deutlich teurer ausfallen.