appgefahren Adventskalender: 20. Türchen mit WiZ

Smartes Licht mit Matter – das ist kein Problem für WiZ, eine Marke des Hue-Herstellers Signify. Insbesondere für Neulinge, die erst einmal mit einem kleinen System beginnen wollen, bietet WiZ spannende Optionen. Mittlerweile ist das Portfolio soweit gewachsen, dass man ein richtiges kleine Smart Home ausstatten kann.

Heute verlosen wir ein aus drei Paketen bestehendes Bundle: Das WiZ Home Monitoring Starter Kit beinhaltet neben drei klassischen Leuchtmitteln eine Smart Home Kamera. Dazu gesellen sich die erst kürzlich auf den Markt gekommene Portrait Tischleuchte und der Smart Neon Flex Strip.

Spannend finde ich vor allem die smarte Kamera von WiZ, auch wenn es nur Full-HD-Auflösung gibt. Umso spannender sind die restlichen Spezifikationen der Kamera: So werden alle Videos verschlüsselt in der Cloud oder alternativ auch auf einer micro-SD-Speicherkarte abgelegt. Bewegungen und Geräusche werden erkannt und in der WiZ-App kann man während eines Live-Streams direkt mit dem Lampen im gleichen Raum interagieren.

Mittlerweile sind auch die meisten Leuchtmittel von WiZ mit Matter kompatibel, der Leuchtstreifen und die Tischleuchte aus unserem Adventskalender sind das sogar Out-of-the-Box. Sie funktionieren also ohne Umwege direkt mit HomeKit – wobei (wie gewohnt) einige Funktionen nur über die WiZ-App zur Verfügung stehen.

Die Lösung des 19. Türchens: Aufgrund eines Fehlers unsererseits ist keine korrekte Antwort notwendig gewesen. Über das Paket von Nomad darf sich Nora S. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.