appgefahren Adventskalender: 21. Türchen mit Ugreen

Ich bin ja immer froh, bei meinen Planungen rund um den Adventskalender auf einen deutschen Hersteller oder eine deutsche Agentur zu treffen. Dann ruft man eben an, schickt noch eine Mail und schon ist die Sache eingetütet. Ein großes Lob geht daher an dieser Stelle an Ugreen, bei denen die Kommunikation direkt nach China und die Umsetzung vorzüglich geklappt hat. Und so können wir einen Schreibtisch in der appgefahren Community ordentlich aufmotzen.

Das erste Gadget ist der Ugreen Nexode Ladeturm, der auch hier bei mir im Büro auf dem Schreibtisch steht. Auf dem ausklappbaren MagSafe-Deckel kann ich mein iPhone laden und habe es trotzdem jederzeit im Blick. Zusätzlich gibt es zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Anschluss mit insgesamt 100 Watt Leitung, so dass auch ein MacBook problemlos geladen werden kann. Regulär kostet der Ladeturm 179,99 Euro.

Dazu gesellt sich das Ugreen Revodok Pro 209, eine USB-C-Dockingstation für euren Mac (oder Windows-Computer). Das Dock verfügt über jeweils zwei HDMI-Anschlüsse und DisplayPorts, dazu gesellen sich ein USB-C 3.2, zwei USB-A 3.2, ein Ethernet-Anschluss und ein USB-C 100 Watt Ladeanschluss. Besonders praktisch: So können zwei externe Monitore an „einfachen“ MacBooks mit M-Prozessor angeschlossen werden.

Abschließend möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich bei der Kooperation mit Ugreen zu bedanken. Trotz der geographischen Entfernung bekommt der Hersteller es hin, uns zeitnah mit Testgeräten auszustatten und uns Sale-Aktionen rechtzeitig mitzuteilen. Da können sich andere Partner eine Scheibe abschneiden. Mehr Infos zu Ugreen und den Produkten findet ihr auf der Hersteller-Webseite.

Die Lösung des 20. Türchens: Die Anfänge von WiZ reichen bis in das Jahr 2015 zurück, damals wurde ein Software-Team gebildet – das wussten 28,4 Prozent von euch. Über das Paket von WiZ darf sich Raik B. freuen.