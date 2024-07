Satechi 3-in-1 Qi2 Charging Stand: Das ist meine neue Alltags-Ladestation

Erstmals wurden die beiden neuen Qi2-Ladestationen, entweder als 2-in-1- oder auch als 3-in-1-Modell, vom US-amerikanischen Hersteller Satechi im April dieses Jahres vorgestellt. Wie es bei Satechi bislang immer der Fall war, waren die Neuerscheinungen zunächst über den eigenen Webshop in den USA verfügbar, gelangten aber auch kürzlich in die deutschen Warenregale.

Aufgrund der Verfügbarkeit in Deutschland war es uns jetzt auch möglich, ein Testexemplar der 3-in-1-Ladestation von Satechi (Amazon-Link) anzufragen, das uns vor kurzem erreicht hat. So gibt es nun auch gleich die ersten persönlichen Eindrücke. Beide Stationen sind so konzipiert, dass man sie zusammenklappen und einfach mitnehmen kann: Daher bietet sich das Zubehör sowohl auf Reisen als auch für den heimischen Schreibtisch an.

Die Satechi 3-in-1 Qi2 Ladestation kann neben dem iPhone und den AirPods auch noch die Apple Watch mit Strom versorgen. Der passende Ladepuck für Apples Smartwatch befindet sich ausklappbar im Haltearm der Station. Während man das iPhone mit Qi2 und 15 Watt schnell aufladen kann, kann man die Apple Watch ebenfalls mit 5 Watt im Schnelllademodus mit Storm versorgen. Wichtig zu wissen: Fast Charging ist allerdings nur für die Apple Watch Series 7 oder neuer verfügbar.

Besonders praktisch: Im Vergleich zur 2-in-1-Version liefert Satechi beim 3-in-1 Modell auch zusätzlich ein 45 Watt-Netzteil sowie ein 1 Meter langes USB-C Kabel, allerdings ohne Stoffummantelung, mit. Für das Netzteil gibt es in der Verpackung der Ladestation auch insgesamt drei Reise-Adapter für USA/Kanada/Japan, die EU sowie für Großbritannien/Irland. Damit ist man auf Reisen gleich startklar und kann die Ladestation mitsamt ihres mitgelieferten Zubehörs in den Koffer legen. Zusammengeklappt und ohne weiteres Zubehör wiegt der Charging Stand zudem lediglich 302 Gramm und sorgt nicht für viel weiteres Gewicht auf Reisen.

Großes Plus: USB-C-Kabel kann abgenommen werden

Von Satechi ist bekannt, dass der Hersteller für gewöhnlich auch eine sehr gute Produkt- und Materialqualität bietet. Dies ist auch bei der neuen 3-in-1 Qi2 Ladestation keine Ausnahme. Zum Einsatz kommt hochwertiger Kunststoff in Verbindung mit spacegrauem Aluminium. Die Scharniere zum Auf- und Zuklappen der Station sowie zum Justieren des iPhone-Winkels sind vergleichsweise schwergängig, aber halten den Ständer so auch perfekt in der gewählten Position.

Der Magnet der kreisrunden Qi2-Ladefläche für das iPhone ist leicht gummiert, und beim Abnehmen des Geräts über die typische Kippbewegung bleibt die Ladestation auch sicher an ihrem Platz. Auch die kabellose Ladefläche für die AirPods in der Basisfläche wurde vom Hersteller mit einem matt-gummierten Material überzogen, der von der Textur her ein wenig an schwarzes Leder erinnert.

Eines der größten Vorteile der 3-in-1-Ladestation ist neben der Faltbarkeit zur Mitnahme auf Reisen auch die Verwendung eines regulären USB-C-Anschlusses zum Aufladen der Geräte. Andere hochwertige Alternativen, beispielsweise von Nomad oder Twelve South, setzen hier entweder auf fest verbaute Kabel, die nicht von der Ladestation abgenommen werden können, oder eigene Anschlüsse, die den Austausch eines defekten Kabels deutlich erschweren. Auch wer eine weiter entferntere Steckdose hat und ein längeres Ladekabel nutzen möchte, findet mit der Satechi 3-in-1-Ladestation die passende Lösung. Kleiner Bonus: Fährt man beispielsweise in den Urlaub, kann man den Charging Stand einfach vom Kabel abnehmen und das USB-C-Kabel des Reisegepäcks verwenden, ohne Kabel und Netzteil umständlich hervorkramen und ebenfalls einpacken zu müssen.

Ladestation benötigt nur wenig Platz auf dem Tisch

Im Vergleich zu anderen 3-in-1-Ladestationen ist das neue Satechi-Modell zudem erstaunlich kompakt: Die Basisplatte verfügt über Maße von rund 9 x 9 cm und benötigt daher kaum Platz auf dem Schreibtisch oder Nachttisch. A propos Nachttisch: Wer die Ladestation im Schlafzimmer verwenden will, sollte bedenken, dass an der Vorderseite der Basis eine kleine weiße LED leuchtet, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird. Auf dieses kleine Extra hätte ich gut und gerne verzichten können. Auch wer den Ladezustand der Apple Watch jederzeit im Blick behalten möchte, greift vielleicht besser zu einem anderen Produkt: Der ausklappbare Ladepuck für die Apple-Smartwatch befindet sich hinter dem Hauptarm und kann daher kaum eingesehen werden.

Ingesamt bin ich jedoch mehr als nur begeistert von den kompakten Maßen, den schnellen und vielseitigen Lademöglichkeiten, der Möglichkeit des Zusammenfaltens, der flexiblen Einstellung des Aufstellwinkels, des separaten USB-C-Ladekabels und der hochwertigen Materialien. Sicher, auf Reisen dürften Alternativen wie die Anker MagGo Qi2 3-in-1 Ladestation nochmals weniger Platz im Gepäck benötigen – ich jedoch bevorzuge aufgrund der stabileren und hochwertigeren Bauweise nun jedoch definitiv das Pendant von Satechi.

Mit einem Preis von 139,99 Euro ist der Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand leider nicht ganz günstig. Ab sofort kann die Ladestation allerdings auch in Deutschland online bestellt werden, beispielsweise bei Amazon.

