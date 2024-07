Apple Maps zeigt in Paris olympische Austragungsorte in 3D an

Ab dem 26. Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris und Apple hat im Vorfeld die eigene Karten-App (App Store-Link) aktualisiert. Unter anderem sind zahlreiche Austragungsorte, darunter der Parc de Princes und das Centre Aquatique Olympique, ab sofort als maßgeschneidertes 3D-Modell abrufbar. Wer sich schon einmal Las Vegas in Apples Karten-App angesehen hat, bekommt solche 3D-Landmarks ab sofort auch in Paris zu sehen.

Apple Karten liefert weitere ikonische Orte in 3D, mit dabei sind der Gare de l’Est, die Pont d’Iéna und der Place de la Madeleine. Des Weiteren zeigt die Karten-App erstmals auch Pop-up-Orte an, zu denen temporäre Veranstaltungsorte, Souvenirläden und öffentliche Versammlungsorte gehören.

In der Karten-App zeigt Apple mit speziellen Symbolen die Austragungsorte an und liefert auch aktuelle Informationen zu Straßensperrungen aufgrund der Sommerspiele. Mit dabei sind zudem kuratierte Guides für Restaurants, Hotels, Einkaufsmöglichkeiten und mehr.

Insofern ihr euch auf nach Paris macht, nutzt gerne die Karten-App von Apple, mit der ihr euch vor Ort gut zurecht finden könnt.