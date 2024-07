Paris 2024: Offizielle App zu den Olympischen Sommerspielen verfügbar

Dieser Sommer ist nur so gespickt mit sportlichen Großereignissen: Aktuell läuft noch die letzte Woche der Fußball-Europameisterschaft der Männer mit den Halbfinal-Partien und dem großen Finale am Sonntagabend, und seit rund einer Woche sind auch die Herren auf ihren Rennrädern im Rahmen der dreiwöchigen Tour de France schon unterwegs.

Ab dem 26. Juli geht es dann auch mit den Olympischen Sommerspielen, die in diesem Jahr in der französischen Hauptstadt Paris stattfinden, los. Wer einen besseren Überblick über den vollgepackten Kalender mit zig verschiedenen Sportarten und Events behalten möchte, kann ab sofort zur aktualisierten offiziellen Paris 2024 Olympics-App (App Store-Link) für iPhones und iPads greifen. Die Anwendung ist rund 233 MB groß, benötigt iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät, und steht in mehreren Sprachen zur Verfügung – auch Deutsch ist dabei.

„Hier findest du aktuelle Medaillenergebnisse, einen anpassbaren Zeitplan, das gesamte Spektrum an Zuschauererlebnissen, einschließlich des Spielplans und Informationen für Ticketinhaber, aktuelle Nachrichten über deine Lieblingssportler und Zugang zu den Kulissen. Die Olympia-App Paris 2024 ist deine erste Anlaufstelle für die Olympischen und Paralympischen Spiele.“

So berichtet das Entwicklerteam des Internationalen Olympischen Komitees. Zu den Hauptfeatures der Paris 2024-App gehören unter anderem ein großer News-Bereich mit Live-Updates zu allen Events der Olympischen Sommerspiele, inklusive Push-Benachrichtigungen. Zudem kann man den Verlauf der Olympischen und Paralympischen Fackel auf dem Weg nach Paris und zur Eröffnungszeremonie verfolgen. Das sind die weiteren Funktionen:

Kartenansicht aller Events: Die Karte der Spiele zeigt alle Veranstaltungen an, darunter Feierlichkeiten, kulturelle Veranstaltungen, Häuser der Nationalmannschaften und Fanzonen.

Meine Veranstaltungen: Wer Tickets für Paris 2024 erworben hat, kann sich in diesem Bereich mit der dort verwendeten E-Mail-Adresse anmelden, um ein nahtloses Zuschauererlebnis zu erhalten.

Alles lässt sich an einem Ort verwalten, darunter wichtige Informationen und Zeitpläne für jede Veranstaltung.

Spiel: Das eigene Wissen kann mit dem Quizspiel auf die Probe gestellt werden. Dort kann man sich Fans aus der ganzen Welt anschließen, um die Begeisterung für Paris 2024 zu teilen.

Olympischer Shop: Hier befindet sich der Zugang zum Olympia-Shop, der zentralen Anlaufstelle für alle Olympia- und Paris 2024-Artikel. Von T-Shirts und Kapuzenpullis bis hin zu Anstecknadeln und Maskottchen-Plüschtieren findet man hier alles, was man braucht.

Neben dieser offiziellen Paris 2024 Olympics-App bieten auch andere bereits existierende Sport-Anwendungen, darunter auch die Sportschau-App der ARD (App Store-Link), eine ausführliche Berichterstattung samt Livestreams, Artikel und einem Event-Plan für die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Paris an. Die Veranstaltungen werden im Free-TV bei ARD und ZDF oder auch bei Eurosport übertragen. Eine Übersicht des öffentlich-rechtlichen Zeitplans findet sich hier.