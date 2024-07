Ivory: Mastodon-Client von Tapbots in Version 2.0 mit neuen Hashtag-Listen

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon wächst und gedeiht. Das kleine Entwicklerteam von Tapbots hat nach der API-Sperre durch Twitter die eigene Arbeit am eigenen Twitter-Client Tweetbot gänzlich eingestellt und konzentriert sich nun voll und ganz auf die Mastodon-App Ivory (App Store-Link), die vor etwa eineinhalb Jahren im App Store erschienen ist.

Mittlerweile ist auch schon eine Mac-Version von Ivory verfügbar. Ivory ist rund 22 MB groß und benötigt zur Installation auf iPhones und iPads mindestens iOS/iPadOS 15.5 bzw. macOS 13.0 oder neuer, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung. Um alle Features von Ivory nutzen zu können, wird ein Abo benötigt, das zu Preisen ab 1,99 Euro/Monat zur Verfügung steht.

Nun hat das Entwicklerteam von Tapbots ein größeres Update für den Mastodon-Client veröffentlicht, das Ivory auf Version 2.0 anhebt. Die Aktualisierung bringt eine bemerkenswerte Liste von Verbesserungen, darunter eine neue Funktion, die es einfacher machen soll, bestimmten Themen auf dem Fediverse zu folgen und sie zu kuratieren, und eine komplett neu gestaltete Share Sheet-Erweiterung.

Auf Mastodon ist es möglich, zusätzlich zu Accounts auch Hashtags zu folgen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Diskussionen über ein bestimmtes Thema im gesamten Fediverse im Blick zu behalten. Allerdings ist das Folgen von Hashtags derzeit begrenzt: Es ist nicht möglich, mehrere Hashtags in einer separaten, leicht zugänglichen Ansicht zusammenzufassen. Ivory 2.0 will dieses Problem mit Hashtag-Listen lösen. Auf der neu gestalteten Registerkarte „Hashtags“ der App kann man jetzt eine Liste mit bis zu vier Hashtags erstellen und sogar bestimmte Hashtags ausschließen, wenn man die daraus resultierende Zeitleiste genauer abstimmen möchte.

Mehr Optionen beim Teilen von Beiträgen

Eine weitere große Verbesserung in Ivory 2.0 ist die neu gestaltete Share-Sheet-Erweiterung zur Erstellung von Beiträgen. Sie bietet die Möglichkeit, die Sichtbarkeit und die Sprache des Beitrags einzustellen sowie eine Option zum Hinzufügen alternativer Textbeschreibungen zu geteilten Bildern und Videos. Bei der Freigabe einer URL zeigt das Share Sheet jetzt eine Vorschau der Linkkarte an, die als Teil des Beitrags erscheint. Um loszulegen, tippt man in der Fotos-App, in Safari oder in einer anderen App, die das native iOS- und iPadOS-Share Sheet unterstützt, auf die Schaltfläche „Teilen“ und wählt dann das Ivory-Symbol.

Darüber hinaus bietet Ivory 2.0 kleine visuelle Verfeinerungen bei der Anzeige von Bildern und Videos in der Detailansicht eines Beitrags und die Möglichkeit, eine feste Reihenfolge für Kontextmenü-Elemente in der gesamten App festzulegen.

Tapbots aktualisiert und verbessert Ivory weiterhin in einem stetigen Tempo. Wer also noch heute eine eigene Hashtag-Liste mit Katzen-Content erstellen möchte, kann Ivory 2.0 jetzt kostenlos im App Store für iOS, iPadOS und macOS herunterladen. Und falls ihr bei Mastodon aktiv seid, könnt ihr unserem Account @appgefahren@techhub.social gerne folgen.