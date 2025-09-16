QuickScan: OCR-Scanner-App jetzt in Version 9 verfügbar

Mit der Veröffentlichung von iOS 26 und dem Launch des Liquid-Glass-Designs folgen auch diverse Updates eurer liebsten Apps, die ihr Äußeres nun an Apples neues Design anpassen. Auch die von uns in der Redaktion gern genutzte App QuickScan (App-Store-Link), mit der ihr Dokumente schnell und einfach scannen, signieren und exportieren könnt, zieht mit und steht ab sofort in Version 9 zum Download bereit.

Version 9 der kostenfreien Anwendung kommt nun also auch mit Liquid-Glass-Effekten, um sich nahtlos in das neue OS von Apple zu integrieren. Dieses müsst ihr darum auch zuerst laden und installieren, wenn ihr QuickScan auf die neueste Version anheben wollt.

Auch auf Apple Intelligence greift QuickScan ab Version 9 zurück. So gibt es nun eine intelligente Dokumentenbenennung, die für euer gescanntes Dokument automatisch einen passenden Dateinamen generiert und dafür aus dem Dokumente relevante Informationen wie Datum, Aussteller oder Titel zieht. Dabei geschieht die gesamten Datenverarbeitung per KI direkt auf eurem Gerät. Die Daten werden also nicht an irgendwelche Server geschickt, sodass eure Privatsphäre weiterhin geschützt bleibt.

Darüber hinaus wurden zwölf neue OCR-Sprachen in Version 9 integriert, darunter Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch und Malaiisch.

QuickScan steht kostenlos zum Download bereit

QuickScan bleibt auch in Version 9 weiterhin kostenfrei nutzbar. Der Entwickler freut sich über eine Spende für einen guten Kaffee. Das Update könnt ihr ab sofort herunterladen. Denkt nur daran, vorher iOS 26 zu installieren.