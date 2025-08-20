Mit Bundesliga-Highlights: RTL+ Premium mit 25% Rabatt sichern

Neue Kunden und Kundinnen können sich RTL+ Premium aktuell mit 25 Prozent Rabatt sichern und bezahlen somit in den ersten 12 Monaten nur jeweils 6,66 Euro statt 8,99 Euro. Mit dabei: Die Bundesliga-Highlights, die seit dieser Saison bei RTL+ laufen. Die Highlight-Clips werden schon kurz nach Anpfiff bereitgestellt.

  • RTL+ Premium für 6,66 Euro statt 8,99 Euro (zum Angebot)
  • Das Angebot muss über unseren Link abgeschlossen werden. Nachdem du einen neuen Account angelegt hast, bekommst du im Bestellverlauf den vergünstigten Preis angezeigt.

Das bietet RTL+ Premium

Mit RTL+ Premium kannst du mit einem Gerät Sendungen bis zu 7 Tage im Voraus schauen, auf Podcasts zugreifen, HD-Qualität genießen und bekommst maximal eine Minute Werbung eingespielt. Wenn du Inhalte von RTL, VOX, Super RTL und Co gerne schaust, lohnt sich das aktuelle Angebot. RTL+ überträgt auch Topspiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League, zeigt die Formel 1 live und streamt Spiele der NFL.


Anschauen kannst du die Inhalte dann entweder im Web, mit der RTL+ App für iPhone oder iPad oder auf unterstützten Smart TV Geräten. Auch auf dem Apple TV ist RTL+ natürlich verfügbar.

