Mit Bundesliga-Highlights: RTL+ Premium mit 25% Rabatt sichern

Neue Kunden und Kundinnen können sich RTL+ Premium aktuell mit 25 Prozent Rabatt sichern und bezahlen somit in den ersten 12 Monaten nur jeweils 6,66 Euro statt 8,99 Euro. Mit dabei: Die Bundesliga-Highlights, die seit dieser Saison bei RTL+ laufen. Die Highlight-Clips werden schon kurz nach Anpfiff bereitgestellt.

RTL+ Premium für 6,66 Euro statt 8,99 Euro (zum Angebot)

Das Angebot muss über unseren Link abgeschlossen werden. Nachdem du einen neuen Account angelegt hast, bekommst du im Bestellverlauf den vergünstigten Preis angezeigt.

Das bietet RTL+ Premium

Mit RTL+ Premium kannst du mit einem Gerät Sendungen bis zu 7 Tage im Voraus schauen, auf Podcasts zugreifen, HD-Qualität genießen und bekommst maximal eine Minute Werbung eingespielt. Wenn du Inhalte von RTL, VOX, Super RTL und Co gerne schaust, lohnt sich das aktuelle Angebot. RTL+ überträgt auch Topspiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League, zeigt die Formel 1 live und streamt Spiele der NFL.

Anschauen kannst du die Inhalte dann entweder im Web, mit der RTL+ App für iPhone oder iPad oder auf unterstützten Smart TV Geräten. Auch auf dem Apple TV ist RTL+ natürlich verfügbar.