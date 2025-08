Bundesliga-Highlights: Ab sofort bei RTL+ und nicht mehr Bild+

Gestern war bei uns im Ruhrgebiet mal wieder richtig was los: Die Cranger Kirmes in Herne ist gestartet. Einige Menschen hat es aber nicht zum größten Volksfest bei uns in der Region gezogen, sondern in eine Turnhalle in der Nähe. Es ist wieder Bundesliga – aber wie sieht es denn mit den Highlight-Videos aus? Die findet ihr ab sofort nicht mehr bei Bild+, sondern bei RTL+.

Der bekannte Fernsehsender hat sich die Rechte an den Online-Highlights der 1. und 2. Bundesliga gesichert. Insgesamt soll es sich um 617 Spiele handeln (ich komme nach Adam Riese auf 306 pro Liga und insgesamt 4 Relegationsspiele). Um die Highlights kurz nach Abpfiff anschauen zu können, benötigt ihr ein Bezahl-Abo bei RTL+.

So viel kosten die Bundesliga-Highlights bei RTL+

Während es bei Bild+ ja immer wieder Aktionen gab, um das Abo für ein Jahr besonders günstig zu bekommen, sieht es bei RTL+ aktuell leider mau aus. Die drei zur Auswahl stehenden Abos sind derzeit nicht im Angebot erhältlich. Hier gelangt ihr zur Übersicht der Pakete und zur Buchung.

Mindestens bezahlen müsst ihr 5,99 Euro pro Monat für das Basis-Paket. Das Premium-Paket kostet 8,99 Euro, hier gibt es weniger Werbung, Live-TV und Live-Sport sowie Video-Downloads. RTL+ Max für 12,99 Euro im Monat verzichtet komplett auf Werbung und es sind zwei gleichzeitige Streams möglich. Bei allen drei Paketen beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage.

Anschauen könnt ihr die Highlights dann entweder im Web, mit der RTL+ App für iPhone oder iPad oder auf unterstützten Smart TV Geräte. Auch auf dem Apple TV ist RTL+ natürlich verfügbar.

Diese Bundesliga-Spiele laufen im Free-TV

Bereits gestern Abend konnte man den Auftakt der 2. Bundesliga im Free-TV verfolgen. Und an diesem Wochenende geht es direkt weiter. Am Sonntag zeigt RTL+ die Konferenz der 2. Bundesliga kostenlos und live, auch ohne bezahltes Abo. Allerdings nur am Auftaktwochenende.

Darüber hinaus gilt für die ganze Saison: Das Top-Spiel der 2. Bundesliga am Samstagabend wird immer live bei RTL im Free-TV übertragen. Heute Abend geht es mit Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf los.

Die 1. Bundesliga startet am 22. August in die neue Saison. Auch hier wird das Eröffnungsspiel live gezeigt: Sat.1 überträgt die Partie zwischen Bayern München und Leipzig im Free-TV.