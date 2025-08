Wochenend-Gewinnspiel mit EcoFlow-Gadgets für 280 Euro

Vor rund zwei Wochen habe ich euch die EcoFlow Rapid Pro Powerbank vorgestellt und sie in unserer Testberichte-Datenbank verewigt. Vor allem die Leistung beim Aufladen der Powerbank mit dem optionalen Desktop-Ladegerät von EcoFlow hat mich wirklich sehr beeindruckt.

Nicht ganz so gut lief es dagegen bei der Kommunikation. Über drei Ecken und in ferne Länder wurde wohl irgendetwas falsch übermittelt, so dass kurz nach der Veröffentlichung meines Berichts ein weiteres Paket bei mir eintrudelte. Was soll ich nur mit einer weiteren Rapid Pro Powerbank und einem zweiten Desktop-Ladegerät?

Wie wir alle wissen ist geteiltes Leid halbes Leid. Daher werde ich das zweite Set, das natürlich noch original verpackt ist und einen Wert von rund 280 Euro hat, unter allen teilnehmenden Leserinnen und Lesern verlosen.

Das steckt drin im EcoFlow-Paket

Ihr dürft euch über die EcoFlow Rapid Pro Powerbank mit einer Kapazität von 27.650 mAh und einer maximalen Leistung von 300 Watt freuen. Die Powerbank bietet ein integriertes Kabel für bis zu 140 Watt Leistung, weitere USB-C-Anschlüsse und ein praktisches Display, das neben den Leistungsdaten auch witzige Screensaver oder die Uhrzeit darstellen kann.

Zu Höchstleistungen läuft die Powerbank im Zusammenspiel mit dem EcoFlow Rapid Pro Desktop-Ladegerät auf. Ihr könnt ihr einfach auf dem Ladegerät abstellen, ohne ein Kabel anschließen zu müssen. Über integrierte Kontakte lädt sie mit bis zu 320 Watt Leistung. Darüber hinaus bietet das Ladegerät fünf USB-Ports und ein großes Display.

Beide Gadgets zeige ich euch in einem neuen Video, das ihr ab sofort auf unserem YouTube-Kanal findet:

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Lust auf dieses coole Bundle habt, dann könnt ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Sendet dazu einfach eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage:

Was ist auf dem MacBook im Video zu sehen?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.