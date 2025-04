SpaceInvaders InfinityGene EVO: Der Klassiker im neuen Gewand bei Apple Arcade

Wie schon so oft ist an jedem Freitag Update-Tag bei Apple Arcade: Neben Aktualisierungen für bestehende Spiele gibt es an diesen Tagen auch immer einige Neuerscheinungen. Nachdem bereits kürzlich das niedliche Sticker-Puzzle Puffies in Apples Spiele-Abo erschienen ist, folgt nun mit SpaceInvaders InfinityGene EVO (App Store-Link) ein weiterer Spiele-Titel.

Wie der Titel der Neuerscheinung bereits andeutet, bietet SpaceInvaders InfinityGene EVO einige Anleihen an das Klassiker-Game Space Invaders, setzt aber auf ein neues, modernes Gewand. Das Spiel steht im App Store bzw. bei Apple Arcade für das iPhone, iPad, den Mac und das Apple TV zum Download bereit und kann ab iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer auf das jeweilige Gerät geladen werden. Für die Installation benötigt es zudem rund 603 MB an freiem Speicherplatz, und auch ein kompatibler MFi-Controller wird empfohlen. Alle Inhalte stehen in auch in deutscher Sprache bereit.

„Das mehrfach preisgekrönte Meisterwerk ist zurück und hat sich weiter entwickelt! Erfrischende Zerstörung! Eine konkurrenzlose Schießentwicklung! Einfache Spielregeln! Weiche feindlichen Angriffen aus und schlage mit überwältigender Feuerkraft zurück! Ein Hochgenuss für alle Level! Du kannst ganz entspannt spielen! Keine Werbung! Keine In-App-Käufe! Keine Datensammlung! Werde mit jedem Spiel besser!“

So berichtet das Entwicklerteam von Taito in der App Store-Beschreibung von SpaceInvaders InfinityGene EVO. Das Besondere am Spiel ist die Entwicklung des Gameplays: Man startet zunächst in einer Retro-Version mit der klassischen Space Invaders-Ansicht, aber je mehr man spielt, desto mehr entwickelt sich das Spiel zu einem „hochmodernen 3D-Shooter“, wie Taito angibt. „Die Entwicklung bringt immer leistungsfähigere Schiffe und überlegene Systeme ins Spiel, um allen Spielern einen Vorteil zu geben.“

Insgesamt 160 Level mit jeder Menge Action

Natürlich stehen auch mehrere Spielmodi zur Verfügung, darunter ein klassischer Schuss-Modus sowie ein Bullet Hell-Modus für jedes Level. Von letzteren gibt es im Hauptspiel insgesamt 30, ebenso wie weitere 30 Extra-Level und 100 Level in einer Challenge. Die Level im Challenge-Modus ändern sich für einen vielfältigen Spielspaß bei jedem Versuch.

Das Entwicklerteam gibt an, dass mit späteren Updates auch weitere Level und Schiffe geplant sind, um so für Langzeitmotivation bei den Spielern und Spielerinnen zu sorgen. Auch ein sogenannter Burst-Modus, ein Gegenangriff, wird auf der höchsten Stufe freigeschaltet, der zusätzliche Boni und eine laut Entwicklerangabe „spektakuläre Zerstörungsszene“ enthält, wenn man einen Endgegner per Burst erledigt.

Für genügend Action und abwechslungsreiches Gameplay ist in SpaceInvaders InfinityGene EVO demnach gesorgt. Ein abschließender kleiner YouTube-Trailer zum Spiel zeigt euch SpaceInvaders InfinityGene EVO nochmals in Action. Apple Arcade kann einen Monat lang kostenlos ausprobiert und dann zum monatlichen Preis von 6,99 Euro gebucht werden.