Teufel Cinebar 11: Neuauflage der Soundbar mit 3D-Sound und Virtual Dolby Atmos

Soundbars erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit: Kein Wunder, motzen sie doch den oft dünnen TV-Klang mächtig auf, ohne selber viel Raum einzunehmen. Seit Jahren ist auch der deutsche Hersteller Teufel mit verschiedenen Soundbar-Modellen am Markt vertreten, und hat jetzt die beliebte Cinebar 11 mit einem spannenden Upgrade versehen.

Die Cinebar 11 ist laut Teufel „die erfolgreichste Soundbar im Teufel Sortiment“. Jetzt bekommt das Modell mit Dolby Atmos ein mächtiges Sound-Upgrade: Das Format Dolby Atmos erweitert den bekannten Surround-Sound um Höheninformationen. So ist jedes Geräusch eindeutig im dreidimensionalen Raum verortet. In der Praxis hüllt der Klang die Zuhörenden noch mehr ein und macht das Erlebnis noch realistischer.

Kaum zu sehen, aber nicht zu überhören

Mit nur 6 Zentimetern Höhe und 8 Zentimetern Tiefe ist die Cinebar 11 sehr schlank gehalten und fällt vor dem Fernseher liegend kaum auf. Auch eine Montage direkt an der Wand ist dank integrierter Schlüsselloch-Halterungen besonders einfach. Akustisch sind die Maße der Cinebar 11 nur möglich, weil die tiefen Frequenzen dem externen Subwoofer überlassen werden. Aber auch die mitgelieferte Bassbox T 6 fügt sich so gut wie möglich in den Wohnraum ein: Sie steht wahlweise aufrecht zum Beispiel neben dem Sofa. Auf Wunsch kann der Subwoofer auch liegen und passt somit unter viele Sofas. Und da die Signale von der Cinebar zum Sub kabellos übertragen werden, braucht man zum Anschluss lediglich eine Steckdose.

Wer die Cinebar 11 erweitern möchte, findet bei Teufel ebenfalls passendes Zubehör, darunter die kabellosen Rear-Lautsprecher Effekt 2. Wie der Subwoofer brauchen die Satelliten Effekt 2 nur einen Stromanschluss, ihre Signale funkt die Cinebar 11 kabellos. Wer sich direkt beim Kauf für ein komplettes Surround-Set entscheidet, kann gegenüber dem Einzelkauf zudem nochmals sparen. Das sind alle Spezifikationen der überarbeiteten Teufel Cinebar 11:

Schlanke 2.1-Soundbar für TV-, Gaming- und Musikklang

Virtual Dolby Atmos für raumfüllenden, cineastischen 3D-Sound, der auch von oben zu kommen scheint

Echter Surround Sound mit optional erhältlichen Effekt 2 Funk-Rear-Lautsprechern möglich – es müssen keine Kabel durch den Raum gezogen werden

8 High-Performance-Langhub-Töner, 8 Endstufen, 2-Wege-System

Verschiedene Soundmodi (Nacht, Sprache etc.) und Klangeinstellungen wählbar

Platzsparender T 6 Subwoofer für tiefen, präzisen Kickbass, liegend unterm Sofa oder stehend platzierbar, Klangbild an Aufstellung anpassbar

Bluetooth mit AAC für eine hochwertige kabellose Übertragung von Musik von Smartphone, Tablet, PC/Notebook (Spotify, YouTube etc.)

HDMI (1 IN, 1 OUT) mit 4K Pass-Through, mit Unterstützung für HDR, Dolby Vision, 3D und eARC sowie CEC für Bedienung mit der TV-Fernbedienung, einfacher Ein-Kabel-Anschluss

Bedienung über Fernbedienung und Tasten auf dem Gerät

Edles Frontgitter aus Metall

Kristallklares VFD-Display (dimmbar)

Integrierte Wandanbringung

Weitere Anschlüsse: AUX-In und optischer Digitaleingang

Klanganpassungen per Equalizer möglich

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Die Teufel Cinebar 11 als 2.1-Set ist ab sofort im Teufel-Webshop und in allen Teufel Stores in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 449,99 Euro erhältlich, der T 6 Subwoofer gehört zum Lieferumfang. Wenn es etwas mehr sein darf, gibt es die Soundbar von Teufel auch als Surround-Option Cinebar 11 in einem 4.1-Set zum Preis von nur 749,99 Euro.