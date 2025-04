iWork: Office-Suite von Apple für iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 aktualisiert

Wer Apple-Geräte verwendet, bekommt vom Unternehmen aus Cupertino auch gratis eine Office-Suite mitgeliefert, iWork. Die drei dort enthaltenen Anwendungen Pages (Textverarbeitung), Numbers (Tabellenkalkulation) und Keynote (Präsentationen) können auf dem iPhone, iPad und Mac genutzt werden und wurden nun mit neuen Features versehen.

Vorab wichtig zu wissen: Um die Updates für die drei Office-Anwendungen zu installieren, ist das jüngst veröffentlichte Update auf iOS 18.4, iPadOS 18.4 oder macOS 15.4 auf den Geräten erforderlich. In den neuesten Versionen von Pages (App Store-Link), Numbers (App Store-Link) und Keynote (App Store-Link) lassen sich jetzt zum Beispiel Textänderungen mit den KI-basierten Schreibwerkzeugen vornehmen. Dafür braucht es neben den oben erwähnten Updates auch Apple Intelligence, das auf bestimmten Apple-Geräten verfügbar ist. Das sind die Release Notes der iWork-Apps in Version 14.4 für Mobilgeräte:

Pages

Die Bildschirmansicht zeigt auf dem iPad Text, Bilder und andere Elemente in einem kontinuierlichen Stream an, der für deinen Bildschirm optimiert ist.

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deinem Dokument (erfordert Apple Intelligence und iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Füge einfacher zusätzliche Seiten zu Textverarbeitungsdokumenten hinzu.

Exportiere Dokumente mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Numbers

Verwende über 30 neue fortschrittliche Funktionen, einschließlich LET, LAMBDA, FILTER, SORTIEREN und EINDEUTIG.

Zeige die Ergebnisse einer Formel mithilfe von Verteilungsarrays in mehreren Zellen an.

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deiner Tabellenkalkulation (erfordert Apple Intelligence und iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Exportiere Tabellenkalkulationen mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Die Kompatibilität beim Importieren und Exportieren von Microsoft Excel-Tabellenkalkulationen wurde verbessert.

Keynote

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deiner Präsentation (erfordert Apple Intelligence und iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Exportiere Präsentationen mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Die neuen Software-Updates auf iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 wurden am Montag dieser Woche nach mehr als einem Monat in der Betaphase für die Öffentlichkeit freigegeben. Mit den Aktualisierungen halten auch in Deutschland erstmals KI-Funktionen über Apple Intelligence Einzug auf kompatiblen Geräten. Die aktualisierten iWork-Apps sind ab sofort im App Store für das iPhone, iPad und den Mac verfügbar.