Oura Ring 4: Neuer Smart Ring jetzt auch im deutschen Handel verfügbar

Das finnische Unternehmen ŌURA hat die neueste Generation des eigenen Smart Rings mit Smart-Sensing-Technologie, den Oura Ring 4, jetzt auch nach Deutschland gebracht. Die neue Version soll laut Hersteller „eine noch präzisere Gesundheitsanalyse, eine optimierte Passform durch eingelassene Sensoren in der Ringinnenseite und ein verbessertes Nutzungserlebnis“ bieten.

Der Oura Ring 4 basiert auf der innovativen Smart-Sensing-Technologie, die durch einen Algorithmus gesteuert wird: Dieser arbeitet mit präzisen Sensoren zusammen, um sich dynamisch an den Finger anzupassen und rund um die Uhr genaue und kontinuierliche Daten zu liefern. Das Design aus reinem Titan verfügt über eingelassene Sensoren, die eine glatte Innenseite und ein schlankeres Profil ermöglichen, wodurch der Ring noch komfortabler für das dauerhafte Tragen rund um die Uhr geeignet sein soll.

Die Smart-Sensing-Technologie ermöglicht eine noch genauere und umfassendere Erfassung biometrischer Daten. Der Algorithmus arbeitet mitsensiblen Sensoren zusammen, um individuelle physiologische Merkmale wie Fingerstruktur sowie Hautfarbe und -beschaffenheit zu berücksichtigen. Die Sensoren passen sich automatisch an und optimieren den Signalweg, um eine kontinuierliche und präzise Datenerfassung zu gewährleisten – selbst bei leichten Positionsveränderungen des Rings. Gleichzeitig wird die Akkulaufzeit effizient genutzt.

Eine externe Studie aus dem August 2024 zeigte, dass Oura Ring 4 mit Smart-Sensing-Technologie im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich präzisere Messungen liefert, darunter um 30 Prozent genauere SpO2-Werte (Sauerstoffsättigung im Blut) durch 120 Prozent verbesserte Signalqualität, 15 Prozent genauere Atemstörungswerte sowie 31 Prozent weniger Messlücken bei der nächtlichen Herzfrequenzmessung.

Erweiterte Funktionen fürs Gesundheitsmanagement

Auch die Oura-App wurde überarbeitet und bietet neben einer intuitiven Benutzererfahrung auch übersichtliche Gesundheitsdaten. Die drei neuen Hauptbereiche Heute, Vitalwerte und Meine Gesundheit bieten einen schnellen Überblick und detaillierte Analysen zu Schlaf, Herzgesundheit, Stressresilienz und weiteren Gesundheitsmetriken.

Die Oura-App wurde um Funktionen für Stressmanagement, Frauengesundheit und körperliche Aktivität erweitert. Dazu gehört unter anderem eine neue Funktion zum Zyklus-Tracking, die Frauen Informationen zur Fruchtbarkeit bietet. Zudem können User über Oura Labs experimentelle Funktionen wie Symptom Radar testen, das frühzeitig auf mögliche Erkrankungen hinweist.

Zusätzlich führt ŌURA mit Oura Advisor generative KI in seine Gesundheitsanalyse ein: Das Feature, das in Oura Labs verfügbar ist, ermöglicht eine personalisierte Interaktion mit Nutzern und Nutzerinnen, um die persönlichen Gesundheitsziele zu unterstützen und das Verständnis für die eigenen Daten zu vertiefen.

Der neue Oura Ring 4 ist seit dem 1. März dieses Jahres auch bei MediaMarkt/Saturn erhältlich und kommt am 17. März 2025 auch in den stationären Handel. Der Oura Ring 4 ist in zwölf Größen und sechs Farben verfügbar: Brushed Silver, Gold, Roségold, Silber, Stealth und ein aktualisiertes schwarzes Finish. Die Preise für den Oura Ring 4 starten bei 399 Euro. Weitere Infos zum smarten Gadget finden sich auch auf der Produktseite des Herstellers.