Sicher Reisen: App des Auswärtigen Amtes jetzt in Version 6.0 im App Store

Wer bald eine Auslandsreise plant, sollte sich auf jeden Fall die kostenlose iPhone- und iPad-App Sicher Reisen (App Store-Link) des Auswärtigen Amtes auf das Apple-Gerät herunterladen. Die Anwendung bietet nützliche Infos für die Auslandsreise, darunter Reise- und Sicherheitshinweise zu jedem Land der Welt, eine Reise-Checkliste, Länderinformationen sowie Vertretungen in Deutschland.

Nun hat das Entwicklerteam von Sicher Reisen ein frisches Update für die eigene Reise-App auf den Weg gebracht: Ab sofort steht Version 6.0 im deutschen App Store als kostenloser Download bereit. Für die Installation der Anwendung sollte man neben iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auch mindestens rund 85 MB an freiem Speicherplatz bereitstellen. Entgegen der Information im App Store ist die App auch in deutscher Sprache nutzbar.

Wie das Auswärtige Amt im App Store berichtet, hat man der eigenen Reise-App „einem umfassenden Relaunch unterzogen“. Mit der neuen Version gibt es einige spannende Neuerungen, die unter anderem die Menüführung, das Design und die Barrierefreiheit von Sicher Reisen betreffen.

Das sind die Neuheiten:

Eine intuitive Menüführung und ein frisches Design

Praktische neue Features wie individuell pflegbare Checklisten zur Reisevorbereitung

Ein verbessertes Aktualisierungsverhalten, damit man sicher sein kann, immer die aktuellen Infos vor einem zu haben

Der bewährte Push-Nachrichten-Service, der umgehend informiert, sobald sich relevante Infos geändert haben

Infos für Notfälle sowie die Adressen der deutschen Auslandsvertretungen im Reiseland bei Problemen vor Ort

Massive Verbesserungen bei der Barrierefreiheit

Sicher Reisen eignet sich zwar auch für klassische Urlaubsziele, zielt aber insbesondere auch auf Personen ab, die in Kriegs-, Krisen- und Konfliktregionen reisen oder reisen müssen. Besonders praktisch ist die Offline-Nutzbarkeit vieler Inhalte in Sicher Reisen, so dass man auch ohne Notwendigkeit von mobilen Internettarifen oder in Krisensituationen im Ausland jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Informationen hat.