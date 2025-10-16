Threads: Direktnachrichten jetzt auch in Deutschland verfügbar

Während in den USA die Direktnachrichten bei Threads schon länger zur Verfügung stehen, starten die DMs hierzulande erst jetzt. Laut Meta hat der Rollout begonnen, sodass du dein neues Postfach in Kürze sehen solltest.

Darüber hinaus erweitert Threads die Nachrichten-Funktion um neue Funktionen, die auch direkt zu uns kommen. Ab sofort kannst du Gruppenchats mit bis zu 50 Teilnehmern erstellen, vorausgesetzt, alle folgen sich gegenseitig. Damit geht das Unternehmen den nächsten Schritt, um die Kommunikation auf Threads unabhängiger von Instagram zu machen.

Als Threads sein eigenes Nachrichtensystem eingeführt hatte, versprach Meta, es stetig auszubauen – mit besseren Nachrichtenkontrollen, Gruppenchats und Filtern. Dieses Versprechen wird jetzt eingelöst, denn schon in den vergangenen Monaten hat Threads Support für Medien eingeführt sowie mehr Datenschutzoptionen und Schutzmechanismen gegen Spam und Missbrauch integriert.

Gruppenchats mit mehr Kontrolle

Mit dem neuen Update lassen sich Gruppen erstellen, in denen bis zu 50 Personen miteinander schreiben können. Um Missbrauch zu vermeiden, kann man allerdings nur Personen hinzufügen, die dir bereits auf Threads folgen. Gruppen lassen sich außerdem mit individuellen Namen versehen, und Meta arbeitet bereits an einer Einladungsfunktion über Links, um neue Mitglieder einfacher hinzuzufügen.

DMs bei Threads starten in der EU

Die kompletten Messaging-Funktionen, also Einzel- und Gruppenchats, starten ab heute in der EU, wobei das neue Feature schrittweise ausgerollt wird. Meta schreibt: „In den nächsten Tagen werden wir mit der Einführung von Messaging in der EU beginnen. Damit erhalten Menschen in der gesamten Region Zugang zum vollständigen Messaging-Erlebnis, einschließlich Einzel- und Gruppenchats, Messaging-Kontrollen, Datenschutzeinstellungen, dem versteckten Ordner und Unterstützung für Medien.“

Meta betont zudem, dass das Threads-DMs auf Basis von Nutzer-Feedback weiter verbessert werden soll. Die neuen Funktionen sollen es einfacher machen, mit Freunden und Communitys in Kontakt zu bleiben, ohne die App wechseln zu müssen. Um von den neusten Funktionen zu profitieren, stelle sicher, dass du stets die neuste App-Version installiert hast.