Threads bekommt eigene Direktnachrichten – aber nicht in Deutschland

Lange gewünscht, jetzt ist es endlich soweit: Threads (App Store-Link) bekommt seinen eigenen Posteingang für Direktnachrichten. Nutzer und Nutzerinnen müssen also künftig nicht mehr den Umweg über Instagram gehen, um miteinander zu chatten. Die neue Funktion wird laut Meta ab sofort weltweit ausgerollt.

DMs auf Threads: Was ist neu?

Zum Start bietet das neue Nachrichtensystem die Basics: Einzelchats, Emoji-Reaktionen, Spam melden und nervige DMs stummschalten. Was (noch) fehlt: Gruppen-Chats, Filter oder erweiterte Einstellungen. Diese Features sollen aber später folgen.

Ein kleiner Haken: Wer einem folgt oder gemeinsame Kontakte hat, kann einem aktuell noch ungehindert Nachrichten schreiben, es sei denn, man blockiert ihn komplett. Und das wirkt sich dann auch auf Instagram aus. Noch nicht ganz ausgereift, aber ein Anfang.

Noch nicht für Deutschland

Threads-DMs sind zunächst nur für Nutzer und Nutzerinnen ab 18 Jahren verfügbar. In Ländern wie Japan, Australien, Großbritannien und der EU ist die Funktion vorerst nicht zugänglich. Also auch nicht in Deutschland.

Kein Fokus auf Verschlüsselung

Wer auf verschlüsselte Chats hofft, wird enttäuscht. “Es geht um schnelle Gespräche, nicht um Privatsphäre auf höchstem Niveau”, so Threads-Produktchefin Emily Dalton Smith. Der Fokus liegt auf Austausch – nicht auf Verschlüsselung. Vermutlich ist das auch ein Grund, warum DMs in Deutschland nicht verfügbar sind.

Werbung statt Bezahl-Abo

Monetarisieren will Meta Threads vorerst nur über klassische Werbung. Abos oder Premium-Modelle wie bei X sind aktuell kein Thema. KI wird im Hintergrund eingesetzt – zum Beispiel, um Trendthemen automatisch zusammenzufassen oder Headlines zu generieren. Und obwohl Meta laut eigener Aussage “alle Ideen prüft”, soll der Fokus erstmal auf dem Feedback der Community liegen.

Threads wächst immer weiter

Mit 350 Millionen monatlich aktiven Nutzern und Nutzerinnen ist Threads alles andere als klein. Zum Vergleich: Bluesky kommt gerade mal auf rund 37 Millionen registrierte Konten. Trotzdem muss sich Threads im Meta-Kosmos, mit Milliarden-Nutzer-Apps wie Facebook, Instagram oder WhatsApp, noch behaupten.

Der Startschuss für die DMs fiel übrigens schon Anfang Juni in einigen Testmärkten wie Hongkong, Thailand, Argentinien und Brasilien. Wann die Direktnachrichten auch in Deutschland verfügbar gemacht werden, ist derweil unklar.