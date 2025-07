Sonne satt: Jackery Solargenerator jetzt mit 66 Prozent Rabatt sichern

Anzeige. Die bisher heißesten Tage des Jahres bringen immer eine gute Ausbeute in Sachen Solarenergie, da die Sonne gerne mal bis zu 15 Stunden pro Tag scheint. Wenn auch ihr eigenen Strom erzeugen, speichern und nutzen wollt, und gleichzeitig flexible Möglichkeiten sucht, dann ist ein mobiler Solargenerator die richtige Wahl. Noch vor dem Prime Day bietet Jackery den Solargenerator 1000 Pro mit bis zu 66 Prozent Rabatt an!

Jackery Explorer 1000 Pro: Alte Version ist besonders günstig

Diesmal möchte Jackery offenbar die Lager räumen, denn der Explorer 1000 Pro mit Lithium-Ionen Akkus wird im Sale günstiger angeboten. Die Station ist meiner Meinung nach dennoch ein guter Einstieg, da es hier 1.002 Wattstunden, zwei Steckdosen, 2x USB-C und 2x USB-A gibt. Das Gewicht ist mit 11,5 Kilogramm im Vergleich zu anderen Eisenphosphat (LifePO4) Stationen deutlich geringer und macht die Station auch portabler. Genau dieses Modell hat meinen Einsteig in die Welt der mobilen Solargeneratoren geebnet.

Um die Sonnenenergie zu nutzen, greift zum Bundle, bei dem ihr das SolarSaga-Modul mit 100 Watt für einen effektiven Aufpreis von nur 49 Euro bekommt. Ehemals lag der Bundle-Preis bei 1.599 Euro, was umgerechnet einem Rabatt von 66 Prozent entspricht. Da das Modul klappbar ist, lässt es sich eingeklappt einfach transportieren. Zudem gibt es Standfüße, um das Modul perfekt zur Sonne ausrichten zu können. Natürlich liegt ein Ladekabel mit dabei, das direkt an der Station angeschlossen wird. Die Aufladung per Solar dauert natürlich deutlich länger als direkt über die Steckdose – ist aber auch deutlich umweltfreundlicher.

Jackery Explorer 1000 Pro + SolarSaga 100 Watt für 549 Euro statt 1.599 Euro (zum Angebot im Jackery-Shop)

Jackery Explorer 1000 Pro kostet alleine 499 Euro

Ich habe ja schon erwähnt, dass das Bundle deutlich attraktiver ist, da man das Solarmodul für nur 49 Euro Aufpreis bekommt. Eigentlich kostet das 100 Watt starke SolarSaga 249 Euro. Die Station ohne Modul ist auf 499 Euro rabattiert und lohnt sich wohl nur dann, wenn man schon passende Solarmodule besitzt.