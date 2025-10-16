Baseus Security X1 Pro: Dual-Outdoor-Kamera jetzt bei Kickstarter unterstützen

Das Unternehmen Baseus kennt man hier bei uns im Blog vor allem für intelligente Ladelösungen und Audio-Zubehör. Nun hat man allerdings erstmals auf der IFA in diesem Jahr eine neue Sicherheitskamera vorgestellt, die nun auch über ein Kickstarter-Crowdfunding offiziell an den Start geht: Die Baseus Security X1 Pro, eine Dual-Outdoor-Kamera mit KI-unterstützten Funktionen.

Eines der Kernfeatures der neuen Baseus Security X1 Pro ist ein intelligentes „AI Dual-Tracking“, bei der zwei unabhängige 3K-Kameras mit Aufnahmewinkeln von 125 Grad agieren, die jeweils über einen horizontalen Schwenkbereich von 55° verfügen. Mit dem Smart Patrol Mode mit einer maximalen Schwenkverfolgung von 300° schützt die Kamera zwei Bereiche gleichzeitig und bietet in der App eine Bildzusammenfügung von bis zu 180°. Auf diese Weise können auch zwei Objekte gleichzeitig verfolgt werden, beispielsweise bei einem versuchten Einbruch mehrerer Personen, die sich unbefugt auf dem Grundstück aufhalten. Die Aufnahme wird dabei nahtlos an die zweite Kamera weitergegeben, wenn sich ein Objekt aus dem Erfassungsbereich entfernt.

Das Kamerasystem der Security X1 Pro verfügt über eine 3K-Auflösung und eine Reichweite von acht Metern, einen 8-fachen Digitalzoom und 100-LM-Scheinwerfer. Für ausreichend Strom sorgt ein integriertes und um 120 Grad verstellbares Solarpanel, das mit nur 20 Minuten Sonnenlicht pro Tag einen 24/7-Betrieb garantiert. Dadurch wird die ebenfalls integrierte Batterielebensdauer der Kamera von 150 Tagen nahtlos aufrechterhalten.

KI erkennt Personen, Gesichter, Fahrzeuge und Haustiere

Die Überwachung selbst wird mit einer NeuraNex-Technologie 2.0 mit KI-gestützter Erkennung, die Personen, Gesichter, Fahrzeuge und Haustiere erkennt und nur bei verdächtigen Aktivitäten Alarm schlägt, wenn Benachrichtigungen aktiviert sind, realisiert. Dies sorgt für weniger Fehlalarme und Benachrichtigungen, wenn der Wind etwas zu stark weht. Funktionen zur Gesichtserkennung und Nachtsicht befinden sich laut Baseus derzeit in einer Beta-Testphase und werden nach der Markteinführung im Endprodukt verfügbar sein.

Darüber hinaus kommt die Baseus Security X1 Pro ohne Cloudzwang und Abonnement aus, bietet aber eine vollständige Datenkontrolle: Die Outdoor-Dualkamera schützt Daten mit AES + RSA-Doppelverschlüsselung und EN 18031-Datenschutzkonformität und ermöglicht gleichzeitig die sichere Speicherung von Daten auf einem lokalen Speicher ohne monatliche Abonnementgebühren. Die Kamera unterstützt außerdem eine microSD-Karte mit bis zu 512 GB für eine flexible Speichererweiterung. Als exklusiven Vorteil der Crowdfunding-Kampagne enthalten alle Pledge-Pakete eine kostenlose Speicherkarte.

Wasserdicht nach IP65 und mitgelieferte Dreiachs-Halterung

Zu den weiteren Spezifikationen der Dual-Kamera gehört eine Wasserdichtigkeit nach IP65 sowie eine Temperaturbeständigkeit zwischen -20 und +50 Grad Celsius. Die ETFE-Solaroberfläche sorgt außerdem für eine UV-Lichtdurchlässigkeit von mehr als 95 Prozent und zuverlässige Wetterbeständigkeit. Mit einer flexiblen Dreiachs-Halterung, die speziell für die Montage in Ecken entwickelt wurde, lässt sich die X1 Pro-Außenkamera zudem überall einfach einrichten und in Betrieb nehmen.

Die X1 Pro-Kamera verwendet darüber hinaus integrierte KI-Tags, um jedes aufgezeichnete Ereignis in einer durchsuchbaren Zeitleiste zu kategorisieren. Die Funktion „Intelligente Ereigniskennzeichnung und -suche“ befindet sich derzeit noch in der Beta-Testphase. Die Kamera ist außerdem mit Amazon Alexa, Android und Google Assistant kompatibel, lässt sich über die Baseus Security-App steuern und verfügt über ein Zwei-Wege-Audio-Feature für eine offene Kommunikation.

Zum Start der Kickstarter-Kampagne von Baseus können Personen, die die Outdoor-Sicherheitskamera unterstützen, einiges sparen. In einem Super Early Bird-Deal kann ein Set mit einer 32 GB-Speicherkarte zum Preis von 149,99 USD statt regulärer 279,99 USD erworben werden, das entspricht einem Rabatt von über 46 Prozent. Auch weitere Sets mit zwei oder vier Dual-Kameras sind über Kickstarter erhältlich.