M4 MacBook Air Hands-On: So sieht die Farbe Himmelblau in echt aus

Marketing-Fotos und reale Aufnahmen unterscheiden sich oft. Apples neues MacBook Air ist erstmals in der Farbe Himmelblau erhältlich und ausgewählte Journalisten konnten es in New York bereits genauer unter die Lupe nehmen. Deshalb gibt es nun auch erste authentische Eindrücke in Form von Fotos und Videos.

So sieht das MacBook Air in Himmelblau aus

The Verge hatte die Gelegenheit das neue MacBook Air genauer anzusehen. Die Fotos zeigen, dass das Himmelblau je nach Lichteinfall unterschiedlich intensiv wirkt.

Laut Apple sorgt das metallische Hellblau für einen „dynamischen Farbverlauf, wenn Licht auf der Oberfläche reflektiert“. Je nach Blickwinkel und Beleuchtung kann die Farbe fast silbern wirken. Die Tester bestätigen, dass das Design zwar ansprechend ist, das Blau aber insgesamt eher dezent ausfällt.

Im Video: M4 MacBook Air und neuer Mac Studio