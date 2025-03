Neu in Himmelblau: Apples MacBook Air mit M4-Chip ist offiziell

Die „Air-Woche“ geht weiter und Apple hat just in diesem Moment das neue MacBook Air mit M4-Chip vorgestellt. Das neue Air hat eine optimierte Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, wartet mit einer neuen 12 Megapixel Center Stage Kamera und einem günstigen Einstiegspreis auf.

M4-Chip sorgt für Leistungsschub

Im neuen MacBook Air kommt der Basis-M4-Chip zum Einsatz, der von alltäglichen Aktivitäten wie Multitasking mit mehreren Apps bis hin zu anspruchsvollen Aufgaben wie Foto- und Videobearbeitung alles schnell und flüssig handhabt. Der M4 Chip hat eine leistungsstarke 10‑Core CPU, eine bis zu 10‑Core GPU und unterstützt bis zu 32 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Standardmäßig kommen 16 GB RAM zum Einsatz.

Himmelblau als frische Farbe

Weitere Neuerungen gibt es nicht, also muss man die neue Farbvariante in den Fokus stellen. Als Ergänzung ist das MacBook Air neben Silber, Mitternacht und Polarstern auch in Himmelblau erhältlich. Das metallische Hellblau soll für einen dynamischen Farbverlauf sorgen, wenn Licht auf der Oberfläche reflektiert wird. Alle Farben, auch Himmelblau, kommen mit einem farblich passenden MagSafe Ladekabel.

Entwickelt für Apple Intelligence

Auch das neue M4 MacBook Air ist mit Apple Intelligence kompatibel und kann hierzulande aktuell nur auf Englisch genutzt werden. Mit dem Start von macOS 15.4, das für Anfang April erwartet wird, sind alle Funktionen von Apple Intelligence auch in deutscher Sprache verfügbar.

Bessere Videoqualität und mehr Displays

Die neue 12 Megapixel Center Stage Kamera sorgt für bessere Videocalls, egal ob Zuhause oder im Büro. Mit dem Folgemodus bleibt man stets in der Bildmitte und mit der Schreibtischansicht kann man eine Draufsicht aktivieren.

Darüber hinaus unterstützt das MacBook Air mit M4 bis zu zwei externe 6K-Displays, zusätzlich zu seinem integrierten Liquid Retina Display.

Preise und Verfügbarkeiten

Das 13-Zoll MacBook Air mit M4 startet ab 1.199 Euro und ist damit 100 Euro günstiger als zuvor. Das 15-Zoll MacBook Air beginnt bei 1.499 Euro und auch hier spart man 100 Euro im Vergleich zum Vorgänger. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, der Marktstart erfolgt dann am 12. März.